CDMX.- En el mejor momento de su carrera profesional, tras haber triunfado con el colosal éxito de la película Barbie, Margot Robbie dio un paso a una nueva etapa en su vida personal: está embarazada.

Fuentes confirmaron a People que la actriz australiana de 34 años será mamá, por primera vez, al lado de su esposo, el productor de cine Tom Ackerley.

Los rumores se desataron luego de que Robbie y Ackerley fueran vistos ayer, de vacaciones en el Lago de Como, Italia, ella luciendo su vientre desnudo.

En 2019, la estrella dijo a Radio Times que lamentaba que en Hollywood existiera una suerte de presión para aquellas figuras casadas que aún no tenían hijos.

«Me enoja. ¿Por qué algún tipo viejo puede decidir lo que puedo o no puedo hacer en lo que respecta a la maternidad y a mi propio cuerpo?

«Cuando me casé, la primera pregunta en casi cada entrevista que me hacían era: ‘¿Y los bebés? ¿Cuándo tendrás uno?’ Me enfada que hay este contrato social. Te casas, ahora ten hijos. Yo haré lo que tenga que hacer».

Robbie y Ackerley, también de 34 años, contrajeron matrimonio en diciembre de 2016 en una ceremonia privada en Australia.

La pareja se conoció en 2013, durante el rodaje de Suite Francesa, la adaptación del libro de Irene Nemirovsky, en la que ella tenía un papel y él era asistente de dirección.

Fundaron juntos la casa productora LuckyChap, con la que han ayudado a crear largometrajes como Yo, Tonya (2017), Hermosa Venganza (2020) y Saltburn (2023).

Su más grande éxito es Barbie, que el año pasado recaudó mil 445 millones de dólares y ganó un premio Óscar. (Staff/Agencia Reforma)