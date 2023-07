CDMX.- Britney Spears lamentó haber sido víctima de una reacción violenta de parte de un elemento de seguridad.

La cantante contó con sorpresa la forma en que un guardia del basquetbolista Victor Wembanyama le soltó una bofetada al tratar de acercarse al jugador de la NBA.

«Reconocí a un atleta en el lobby del hotel mientras me dirigía a cenar. Luego fui al restaurante en otro hotel y lo vi de nuevo. Decidí acercarme y felicitarlo por su éxito. Había mucho ruido, así que le toqué el hombro para llamar su atención.

«Su seguridad me soltó un golpe en la cara sin verme, enfrente de todos. Casi me tira y mis lentes salieron volando», narró la cantante en sus redes sociales.

Sorprendida, Spears dijo que decidió contar esta historia a pesar de ser vergonzosa, para ejemplificar cómo la violencia abunda en el mundo.

«Creo que es importante compartir esto y urgir a aquellos en el ojo público a hacer un examen de conciencia y tratar a la gente con respeto.

«La violencia física pasa mucho en el mundo. Muchas veces detrás de las puertas. Todavía tengo que recibir una disculpa pública del jugador o de su equipo… espero que lo hagan», señaló la intérprete.

Según declaraciones hechas a TMZ, el hombre que efectuó la agresión se llama Damian Smith y es el director de seguridad del equipo de los Spurs de San Antonio. (Staff/Agencia Reforma)