La Feria Nacional de la Guayaba 2026, que se realizará del 4 al 13 de diciembre, espera recibir 250 mil visitantes y generar una derrama económica superior a los 250 millones de pesos, informó el alcalde de Calvillo, Daniel Romo Urrutia.

El programa contempla presentaciones musicales en el Teatro del Pueblo, exposiciones comerciales y artesanales, actividades deportivas, ganaderas y espectáculos en el Lienzo Charro Mariano Ramos. En la Expo Agroindustrial participarán cerca de 100 expositores, entre productores, comerciantes y empresarios locales. También habrá un pabellón artesanal con prendas y artículos elaborados por creadoras del municipio.

En el ámbito deportivo destaca el torneo de voleibol, en su edición 21, con aproximadamente 100 equipos de distintos estados, además de competencias de pesca, basquetbol, futbol y ajedrez. Se realizará una rodada ciclista de 30 kilómetros, con una participación estimada de 500 personas. El Lienzo Charro Mariano Ramos albergará tres espectáculos: Cuernos Chuecos, el 5 de diciembre; una charreada de gala, el día 6, y un coleadero, el 12. En el Teatro del Pueblo, el elenco comenzará el 4 de diciembre con la coronación de la reina de la feria. El día 5 se presentarán Los Reyes del Camino; el 6, Conjunto Primavera; el 7 habrá un festival de radio; el 8 actuará Enjambre; el 9, la Original Banda El Limón; y el 10, Cuisillos. El 11 participará el municipio invitado de Jalpa, Zacatecas; el 12 actuará Cornelio Vega y el cierre, el 13 de diciembre, estará a cargo de Gloria Trevi.

Precisó que aproximadamente el 95% de las actividades serán gratuitas y que únicamente tendrán costo los tres espectáculos programados en el Lienzo Charro Mariano Ramos. En cuanto a la atención de los visitantes, indicó que Calvillo cuenta con alrededor de mil 300 espacios de hospedaje, cuya oferta puede consultarse mediante la aplicación Calvillo en tu Bolsillo y las redes sociales de Yo amo Calvillo, Aguascalientes.