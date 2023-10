Espantoso deceso

Otro conductor de un tractocamión perdió la vida de manera espantosa al ser arrollado por su propia unidad, cuando presuntamente se lanzó hacia la cinta asfáltica mientras aún estaba en movimiento, luego de que se quedara sin frenos.

El accidente se registró sobre la carretera federal número 45, casi en el entronque con la carretera que conduce al municipio de Teocaltiche, en el estado de Jalisco.

Hasta el lugar del incidente acudieron socorristas de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes encontraron a un hombre tendido en el asfalto con lesiones de gravedad. Lamentablemente, cuando se disponían a brindarle los primeros auxilios, se percataron de que ya no presentaba signos de vida.

Se estableció que el ahora occiso conducía un tractocamión de color blanco y, al circular por la carretera federal número 45, se dio cuenta de que los frenos no funcionaban. Debido a ello, chocó por alcance contra dos vehículos que iban delante de él y, al percatarse de que no podía detenerse, decidió arrojarse hacia la cinta asfáltica. Desafortunadamente, en el momento de caer al suelo, fue arrollado por su misma unidad, perdiendo la vida de manera instantánea.