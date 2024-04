Un trágico accidente automovilístico en la carretera federal No. 45 Norte, cerca del municipio de Pabellón de Arteaga, resultó en la muerte de un hombre identificado como Francisco Javier, de 35 años, originario de la colonia 28 de Abril en San Francisco de los Romo. El suceso ocurrió aproximadamente a las 22:10 horas del pasado jueves, en el kilómetro 26+500 cerca del puente «Las Palomas».

Francisco Javier murió calcinado después de que su vehículo, un Volkswagen Jetta color arena con placas de Aguascalientes, impactara contra la base metálica de un anuncio y se incendiara. A su llegada, los Bomberos Municipales de Pabellón de Arteaga, junto con personal de Protección Civil Municipal, policías preventivos, agentes de la Guardia Nacional y una ambulancia del ISSEA encontraron el vehículo envuelto en llamas en el camellón central.

Pese a los esfuerzos por sofocar el fuego, Francisco Javier no sobrevivió debido a una intoxicación por monóxido de carbono, quemaduras de tercer y cuarto grado en el 95% de su cuerpo y un severo traumatismo craneoencefálico. La Dirección de Investigación Pericial y el Grupo Homicidios de la PDI asistieron al lugar para las investigaciones pertinentes.

Momentos antes del accidente, Francisco Javier había visitado a su novia en el poblado de San Luis de Letras. Tras una discusión provocada por su estado de ebriedad, su novia le pidió que se marchara. Enfurecido, se retiró a exceso de velocidad. Preocupada, la novia lo siguió, temiendo un posible accidente, y al llegar a la altura del poblado de Emiliano Zapata, encontró el vehículo de Francisco Javier en llamas.

Las investigaciones indican que conducía a exceso de velocidad hacia el sur por la carretera federal No. 45 Norte, cuando perdió el control al pasar el puente «Las Palomas». El vehículo se desvió hacia la izquierda, chocando contra la barra de contención del camellón central, lo que provocó que el auto se deslizara aproximadamente 50 metros antes de colisionar contra el poste metálico del anuncio y finalmente incendiarse, imposibilitando cualquier escape.