Un motociclista encontró una muerte trágica al impactar de frente contra un automóvil que invadió su carril.

El fatal accidente ocurrió el pasado sábado a las 23:47 horas en la carretera estatal No. 42, casi en el cruce con la avenida Siglo XXI Sur, frente al fraccionamiento Mangata Residencial.

La víctima, identificada como Iván, de 34 años, falleció instantáneamente. En el momento del accidente, conducía una motocicleta marca Yamaha de color negro, con placa de circulación 3T2RX del Estado de México.

El presunto responsable del accidente fue identificado como Ramiro, de 25 años, quien conducía un automóvil Toyota Yaris de color rojo, con placas de circulación PDE-1588 del Estado de México. Ramiro resultó gravemente lesionado y fue trasladado en una ambulancia de Cruz Roja al HGZ No. 1 del IMSS.

Según los indicios encontrados en el lugar, el vehículo Toyota Yaris circulaba a exceso de velocidad por la carretera estatal No. 42 en dirección de sur a norte. Al llegar al fraccionamiento Mangata Residencial, el conductor perdió el control e invadió los carriles de circulación contrarios, chocando de frente contra la motocicleta que se desplazaba normalmente en sentido contrario, de norte a sur.

El impacto fue tan violento que la motocicleta se partió en dos y el conductor fue arrojado a más de 30 metros de distancia, falleciendo instantáneamente.

Agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE acudieron al lugar del accidente para llevar a cabo las diligencias correspondientes.