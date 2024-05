Un motociclista murió de manera espantosa, al ser impactado por alcance por una camioneta que se desplazaba a exceso de velocidad.

El trágico accidente se registró el lunes a las 13:30 horas, en la carretera estatal No. 4, justo a la entrada al poblado Viudas de Poniente, en el municipio de Asientos.

Un reporte al número de emergencias 911 indicaba que en la carretera que conduce de Villa Juárez a Carboneras, se había registrado un desigual choque entre una camioneta y una motocicleta, además de que una persona del sexo masculino había fallecido.

Al lugar de los hechos acudieron policías preventivos de Asientos y policías estatales de la División de Carreteras, además de una ambulancia del ISSEA.

Al hacer su arribo encontraron tirado sobre la cinta asfáltica a un hombre que fue identificado como Saúl, de 50 años, con domicilio en el poblado de El Polvo, municipio de Asientos. Al momento que los paramédicos procedieron a brindarle los primeros auxilios, confirmaron su muerte.

De acuerdo a la versión de testigos, el ahora occiso se desplazaba en una motocicleta marca Itálika, modelo 2023, color negro con verde y sin placa de circulación. Lo hacía por la carretera estatal No. 4 en sentido de poniente a oriente, cuando al llegar a la altura del kilómetro 21+200, fue impactado brutalmente por alcance por una camioneta Chevrolet Silverado pick up, modelo 2006, color blanco y placas de circulación del estado de Texas, Estados Unidos.

Esta unidad automotriz era conducida por un joven identificado como Jonathan Javier, de 24 años, quien no guardó su distancia de seguridad correspondiente y tras impactar a la motocicleta en su parte trasera, proyectó al señor Saúl contra el cofre y el parabrisas de la camioneta, para después caer aparatosamente sobre la cinta asfáltica donde murió de manera instantánea.

Por el violento impacto, la motocicleta fue proyectada a más de 30 metros de distancia fuera de la cinta asfáltica, donde quedó completamente destrozada.

A fin de realizar las diligencias correspondientes, acudieron al lugar del accidente los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.