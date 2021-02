Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus adversarios extrañan a los empresarios españoles, porque eran los reyes.

“Ahora se extrañan mucho los empresarios españoles, porque eran los reyes. Cuando Calderón, su empresa favorita Repsol; con Peña Nieto, OHL. Las dos de España y agréguele Iberdrola y agréguenle muchísimas”, comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal contó que durante muchos años no existió ningún plan en el País para extraer gas y que el negocio era comprarlo, porque ahí iba incluido el moche.

“Yo les hablaba ayer de que durante muchos años no se puso en práctica ningún plan para extraer gas. Tenemos gas en el País, pero no les importa porque el negocio era que realmente se dedicaban a robar. El negocio era comprar el gas, porque en la compra del gas iba el moche.

“Imagínense: contratos con Repsol, lo puedo probar, de más de 20 mil millones de dólares para traer gas del Perú. Hicieron instalaciones especiales en Manzanillo con ese propósito, regasificadoras, más de 20 mil millones de dólares, y explicaba yo que no licitaron, fue un asunto que resolvieron arriba”, recordó.

Por otra parte, el Presidente mencionó que no está prohibido que extranjeros inviertan en México siempre y cuando no haya corrupción.

“Entonces, tenemos que terminar de poner orden y tiene que haber negocios en México y no hay ninguna prohibición, no hay ningún obstáculo para invertir en México. Y para hacer negocios en México con ganancias razonables, no atracar, no robar, cero corrupción, desaparecer el influyentismo por completo.

“Qué es eso de que hasta líderes de izquierda de países europeos hacían gestiones, trámites en México, en favor de empresas extranjeras y les pagaban para eso y venían aquí todos como si México siguiera siendo tierra de conquista y a saquear; eso ya se terminó”, aseguró.

López Obrador agregó que debe ponerse orden y rescatar a empresas públicas como Pemex, pues -expresó- “el petróleo es la sangre de México”.

“Entonces, ya se está entendiendo y vamos a llegar a acuerdos. Se tiene que poner orden y rescatar nuestras empresas públicas, Pemex. El petróleo es la sangre de México, es la historia de nuestro País”, finalizó.