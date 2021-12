Desde el inicio de este mes de diciembre, las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del Estado reportan una considerable recuperación en la afluencia de usuarios por Aguascalientes, y es crucial que los trabajadores del volante hagan su mejor esfuerzo para atender a los pasajeros con calidad y calidez, “no se quiere ningún reporte de que algún chofer negó el servicio, ese comportamiento desde ahora se condena”.

Óscar Romo Delgado, presidente de la AUGTEA, aseveró que en la medida en que aumenta el trabajo en esta temporada navideña, los operadores deben estar atentos para atender a los ciudadanos que soliciten el servicio, y de esta manera se mantenga el nivel de trabajo que ha comenzado a sentirse, a favor de la economía de este gremio.

El objetivo es que el 100% de los trabajadores del volante cumplan con la mística de servicio y que no se genere ninguna queja ante la Coordinación de Movilidad relacionada con los taxistas, porque el compromiso de este gremio es con sus usuarios y que ellos opten primero por este servicio, antes que por cualquier otra plataforma electrónica.

Agregó que todos los concesionarios y sus choferes deben estar conscientes que la autoridad de movilidad aplica sanciones diversas cuando se incurre en alguna violación a la normatividad vigente, razón por la cual no deben darse motivos para perder la confianza ciudadana, cuando el objetivo es precisamente ganarse y acrecentar la preferencia de los aguascalentenses.

Luego, mencionó que desde el regreso a clases presencial de modo escalonado ha permitido recuperar significativamente a este sector de la población que representa una alta movilidad y trabajo para el gremio taxista. En la actualidad se tiene casi un movimiento normal respecto al año 2019, antes de la pandemia sanitaria.

Pero los taxistas no deben confiarse en ningún momento y hay que reforzar las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas por parte del trabajador del volante como del usuario, así como el uso del gel antibacterial, para que no se propague la cuarta ola por COVID-19.

