Las escuelas militarizadas de Aguascalientes cambiarán de nombre y modificarán la participación del personal militar en sus actividades como parte de una transición solicitada por la Secretaría de Educación Pública, informó el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

Explicó que se analizan nuevas denominaciones para estos planteles, a fin de que el cambio corresponda al modelo de atención especializada y a los resultados obtenidos por los estudiantes. Precisó que la modificación se concentrará principalmente en el nombre y en la manera de desarrollar las actividades disciplinarias, mientras se busca conservar elementos como la formación en valores, el orden y la disciplina.

Así, los planteles dejarán de contar con la participación de personal de la Zona Militar que antes colaboraba en actividades disciplinarias y deportivas; las funciones serán asumidas por personal civil y docentes, mientras que la formación académica continuará a cargo de maestros.

Respecto a presuntos abusos, aseguró que no se ha documentado ningún caso en estas instituciones. También indicó que en estos planteles ya no se realizan novatadas ni prácticas similares.

Destacó que los estudiantes continuarán con actividades de formación física y académica. Como parte de los resultados obtenidos, adelantó que jóvenes de estos bachilleratos viajarán a Alemania para representar a Aguascalientes.