La falta de una pista adecuada mantiene detenido el proyecto para crear una escuela de motociclistas en Aguascalientes, pese a que ya se cuenta con planos y planimetría para desarrollar el espacio, informó el director de Movilidad Municipal, José Luis Rodríguez Montoya.

El funcionario señaló que la Dirección de Tránsito ya estableció contacto con agrupaciones de motociclistas, entre ellas la Unión de Motociclistas de Aguascalientes (UNA), cuyo presidente ha manifestado su respaldo para impulsar la capacitación de los conductores.

Explicó que el proyecto técnico registra avances y que también se mantienen conversaciones con el Instituto de Seguridad Pública Municipal para coordinar la posible participación de la academia de policía. La Dirección de Obras Públicas, agregó, ya elaboró los planos y la planimetría correspondientes, por lo que el punto pendiente es definir dónde podrá instalarse físicamente la escuela.

Rodríguez Montoya planteó, además, que la capacitación y certificación de los motociclistas puedan convertirse en requisitos previos para obtener la licencia de conducir, ante la incidencia de accidentes en este tipo de vehículos. La propuesta busca que quienes pretendan conducir una motocicleta acrediten previamente los conocimientos y habilidades necesarios para su manejo.

Mientras se define el espacio para las prácticas, la autoridad municipal mantiene las gestiones con las organizaciones de motociclistas y las dependencias involucradas, con la intención de concretar un esquema de formación que permita avanzar en la preparación de quienes utilizan este medio de transporte.