El viernes pasado acudí a la escuela primaria Melchor Ocampo, político liberal, nacido en Michoacán y que fue el autor y redactor de las Leyes de Reforma, vigentes aún en nuestro país. Además, firmó el Tratado Ocampo-McLane y fue autor de la famosa epístola que se lee en las ceremonias matrimoniales civiles. La escuela está ubicada precisamente en la calle que lleva el mismo nombre.

A invitación de mi nieto José María Ávalos, fui a presenciar el evento que los maestros prepararon con motivo del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Y la verdad es que me llevé una impresión muy agradable. Fue una fiesta cívica muy hermosa. Observar a los niños participar con tanta alegría y, sobre todo, disciplina. Con sus atuendos de la época que representaban. Muy disciplinados y entregados con alegría al desarrollo de su representación. Se veía la mano de los maestros que, junto con el director de la escuela, se aplicaron para realizar una representación en verdad muy bien hecha. Con mucha seriedad de parte de los alumnos, que en esta ocasión fueron los niños del quinto año. Los padres de familia, y creo que también algunos abuelos, como yo, miraban orgullosos lo que los niños realizaban con alegría y seriedad; se esmeraban por realizar una muy buena actuación. Debo mencionar que los trajes que portaban los niños, emulando a los personajes que les tocaba representar, estaban muy bien confeccionados por sus respectivos padres. En fin, fue una mañana muy hermosa en la que pudimos observar el cariño de los niños por esa representación que significó una época muy importante de nuestro país.

No se puede dejar de reconocer la fantástica labor del director de la escuela, el Dr. Raúl González Landín, originario de San José de Gracia, que tiene un muy largo recorrido al servicio de la educación. Con eventos como este, aparte de que el aprovechamiento del conocimiento cotidiano de los niños se percibe claramente, el trabajo de la plantilla de esa escuela nos refrenda, a los adultos que lo observamos, la esperanza de un México mejor. ¡Felicidades!

MORENA EN RIESGO DE FRAGMENTARSE

No debemos olvidar que la competencia electoral ya comenzó, que dentro de siete meses iremos a las urnas a elegir a los 500 diputados federales y 17 gobernadores, así como a un mundo de alcaldes. Y se nos ha olvidado porque hemos estado concentrados más bien en hablar del árbitro que de los jugadores. En esta colaboración yo quiero hablar más de los jugadores y ver que empiezan a aparecer unas grietas aún pequeñas en la coalición gobernante, pero no por ser pequeñas dejan de poder convertirse luego en grietas importantes, y eso es lo importante a destacar. Para empezar, hay que decir que desde hace unos meses Morena, el PT y el Verde designaron a quienes van a ser los candidatos a gobernador de los 17 estados en donde habrá elecciones, pero para ello les pusieron otro nombre: coordinadores estatales de la defensa de la transformación y de la soberanía nacional. Lo anterior, para darle la vuelta a la ley electoral que prohíbe los actos anticipados de campaña. Pero son los candidatos a gobernador, eso todo mundo lo sabe. Lo anterior hasta ahorita les había salido bien, salvo uno que otro berrinche de los perdedores. Todos, me parece, se habían tragado el sapo y aceptaron el resultado. Sin embargo, lo que hemos visto en las últimas semanas es que empiezan a aparecer divisiones que podrían crecer en las siguientes semanas. El caso más sonado es el de Michoacán. Morena ahí designó como su candidato a Carlos Torres Piña; él era fiscal del estado y muy cercano al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El Verde apoyó esta decisión, pero no el PT. El PT quería que el candidato fuera el senador Raúl Morón, que no es petista, sino que es morenista, pero tiene una alianza, al parecer, con el PT. Y el coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, ha sido muy claro en contra de la designación de Torres Piña y ha pedido que se vuelva a hacer la encuesta donde participen Torres Piña y Morón. De hecho, Reginaldo Sandoval aseguró que había un acuerdo con Morena, en donde Morena había aceptado realizar una segunda encuesta, pero, ni tarda ni perezosa, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, lo desmintió, pero en serio, categóricamente, y afirmó que no existía tal acuerdo. Y claro que no existe tal acuerdo porque Citlalli y Ariadna Montiel y todos los morenistas saben que, si abren la posibilidad de una nueva encuesta, en cascada vendrían los pedidos de que se hagan encuestas también en otros estados donde hubo ciertas inconformidades. Sería como abrir la caja de Pandora si Morena admite que se vuelva a hacer el proceso ahí en Michoacán.

Por lo pronto, Morena está rechazando esta posibilidad y esto podría terminar en una ruptura entre Morena y el PT, porque, mientras tanto, el PT ya lo nombró coordinador estatal de afiliación del PT y está amenazando con que, si no queda él, el PT lo lanzaría como candidato al gobierno michoacano. Aquí el tema interesante es que, si se da esta fractura de la coalición oficialista, la gran beneficiaria podría ser Grecia Quiroz, pues todo indica que ella va a ser la candidata con más posibilidades de la oposición para competir por esta gubernatura. No hay que olvidar que Grecia Quiroz es la viuda de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que fue asesinado. Ella se quedó en su lugar, es la presidenta municipal sustituta y, de acuerdo con las encuestas, tiene una gran posibilidad de ganar la elección en Michoacán. Por ello, esta posible división en Michoacán podría acabar beneficiando a la oposición. Ese es el primer caso.

El segundo caso es el de Nuevo León, que es un caso muy raro, porque Morena designó como su candidata a quien quedó en cuarto lugar en las elecciones de 2021, Clara Luz Flores. Y esta designación provocó el rechazo de los perdedores y abrió la posibilidad de que el PT y el Verde compitan por separado. Los perdedores fueron Tatiana Clouthier, Waldo Fernández y Andrés Mijes. Todos cuestionaron este proceso interno. Incluso Tatiana Clouthier ya anunció la formación de un movimiento político propio. El dirigente del Partido del Trabajo ha declarado que el Verde podría competir sin Morena y señaló que podrían ellos lanzar a Waldo Fernández como una alternativa a la gubernatura. El dirigente del PT, Jesús Elizondo, también dijo que, si no se lleva a cabo otra encuesta, ellos se reservan el derecho de también lanzar a alguien diferente de Clara Luz Flores.

Ahora bien, ¿quién sería el beneficiado de todo esto? Pues los dos candidatos que van arriba: por un lado, la esposa de Samuel García, que iría por MC, y el otro candidato sería el presidente municipal de Monterrey, Adrián Emilio de la Garza, quien también tiene posibilidades de lanzarse por el PRI.

Así las cosas en la rebatinga que se está originando en Monterrey con los políticos morenistas por la designación de la candidata Clara Luz Flores. Son muchas las inconformidades. Habrá que esperar a ver cómo termina este sainete.