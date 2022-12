Por Dra. Ednna Milvia Segovia Miranda

Hace un año que fui invitada para colaborar con el periódico El Heraldo de Aguascalientes, cuya línea editorial característica es un régimen de libertades y pluralidad, lo que me permitió escribir una columna sobre temas forenses con la finalidad de ofrecer una opinión de un ámbito que se percibe ajeno al espacio público y hacer divulgación informativa de forma veraz, clara y simple. Pues el objetivo básico de la prensa escrita es ofrecer a los lectores algo que no poseían antes: información, análisis, observaciones, pensamientos, argumentaciones que inciden, orientan o plantean soluciones. Este es un escenario que representa, lo voy a decir con una frase de Leibniz, el mejor de los mundos posibles.

Y quiero aprovechar en esta ocasión para expresar mi agradecimiento al periódico por el espacio y por la confianza depositada para asumir de manera seria y responsable la columna de opinión Tertulia Forense, ya que ha sido un medio de dar a conocer el trabajo de diversos profesionales y compartir temas selectos de las Ciencias Forense con el propósito de visibilizar y sensibilizar a la opinión pública sobre las problemáticas sociales actuales. Creo que esta columna ha tenido un doble valor, de la fragua de mi experiencia profesional y del compromiso permanente de estar actualizada en el plano teórico, pues siempre hubo y habrá algo que agregar, un nuevo ángulo para abordar.

Debo decir que me encontraba en un punto muy lejano de la escritura, aunque, siempre he sido, desde que tengo memoria, una amante de la literatura y de los libros pues éstos prácticamente me han salvado la vida. No obstante, el proceso de aprendizaje de construir una columna ha significado un campo de debate en donde lo Forense no tiene por qué conocer tabúes y debe desterrarse del terreno de lo impropio o de la estereotipación, para poder acercarlo a las personas y coadyuvar socialmente, porque la prensa escrita es también un acto de generosidad.

Puede pensarse que organizar las ideas cuando se trata de transmitir una noticia breve y directa es sencillo, mas en su mayor parte no es así, ya que a través de esta experiencia periodística he podido constatar que la información escrita es compleja, posee fuerza, se resiste porque militan nuestras limitaciones, pues no sólo se trata de plasmar palabras, sino que se plasma uno mismo: uno se ve en lo que escribe, uno se descubre en el texto, no sólo se trata de organizar las palabras, sino de organizar la propia cabeza: el aclarado es uno y hay que estar siempre a media rienda. Escribir prensa es un arma defensiva y ofensiva, un modo de establecer nuestras diferencias y nuestros acuerdos, de marcar a los otros sus límites, de pelear por nuestros derechos, de convencer, de disuadir; es un instrumento de seducción, pues lo mismo es eficaz para la conquista del lector que para la persuasión política. Escribir es poder… sin embargo, cuando un texto llega a manos de otra persona ya es demasiado tarde, se asume la responsabilidad de abrir paso a la crítica y resistir; escribir prensa es un deporte de alto riesgo, del que siempre reconoceré la sólida valentía de quienes lo ejercen profesionalmente.

Si bien es cierto que un libro es un refugio mental, considero que un periódico es una dosis imprescindible que satisface los menesteres intelectuales rápidos donde las columnas son el vehículo para sostener un diálogo permanente con la sociedad desde donde refluyen los acontecimientos, las ideas y los sentimientos, motivos que me hacen sentir afortunada de formar parte del equipo de “Heraldos” (mensajeros) de esta ciudad; y desde luego, a usted estimado lector le deseo externar mi más sincero agradecimiento por leerme durante este año, porque como dijo Borges, “si yo fuera más prudente, leería más y no cometería la imprudencia de escribir”.

