Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – Como un ejercicio para conectar con sus personajes, Karla Esquivel toma una libreta y le escribe una carta en la que se compromete a prestarle su cuerpo y sus emociones.

La actriz de Mi Amor sin Tiempo compartió que incluso, les regala un collar, una pulsera o un arete, y cuando el proyecto llega a su final, redacta una nueva carta donde se despide.

«Antes de empezar cualquier proyecto, siempre le ofrezco al personaje mi cuerpo completo para que se exprese a través de mí. Mi cuerpo incluye mis emociones, que ahora son del personaje, mis lagrimales, mi voz, mis manos», contó Karla.

«Yo soy mucho de energías, antes de un proyecto le dedico un ‘cuadernito’ a cada uno de mis personajes y hago como su historia desde la infancia, cosas que se tocan en el libreto y otras que no están en el guion, yo se las agrego para que me ayuden a entrar en escena. Le pongo un color favorito, signo zodiacal y su película predilecta, hasta qué tipo de música escucha y le hago una ‘cartita'».

Explicó que este proceso lo hizo desde Mi Camino Es Amarte (2022), su anterior telenovela, y lo repitió en Mi Amor sin Tiempo, que se transmite a las 18:30 horas por Las Estrellas.

«Escribir estas cartas en mi libreta también me ayuda a soltar cuando termino el proyecto. En la misma libreta les hago la carta de despedida, de agradecimiento, pero ahora la hago del personaje hacia a mí para cerrar. El objeto que les di al principio, ya sea un collar, anillo o arete, me ha tocado la fortuna de estar en el mar y ahí los suelto», señaló.