Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Para «garantizar la gobernabilidad del País» el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que redactó un «testamento político» en caso de fallecer durante el ejercicio de su cargo.

«Tengo un testamento político», expresó a través de un video de casi 8 minutos que grabó en su despacho de Palacio Nacional y publicó en sus redes sociales luego de salir del hospital militar donde le fue practicado un cateterismo cardíaco.

«No puedo gobernar un país en un proceso de transformación -no puedo actuar con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto (que tuve), la hipertensión, mi trabajo que es intenso- sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida.

«¿Cómo queda el País?», cuestionó. «Tiene que garantizarse la gobernabilidad».

Dijo que espera que el «testamento político» –cuyo contenido no fue divulgado– no sea necesario e informó que ha recibido de sus médicos autorización para reactivar su vida normal.

«Tengo un testamento para eso, afortunadamente no va, creo yo, a necesitarse y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho, porque amor con amor se paga», explicó.

El Presidente informó que luego de realizar una prueba de esfuerzo sus cardiólogos determinaron realizar el cateterismo, pero que el procedimiento fue pospuesto debido a que contrajo Covid. Estuvo internado 24 horas en el hospital militar y salió ayer por la mañana del nosocomio rumbo a Palacio Nacional.

En el video se le vio sonriente aunque solo movió su brazo derecho para enfatizar sus argumentos. El brazo izquierdo permaneció inmovil recargado sobre su escritorio.

«Los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir que me puedo aplicar a fondo y que hay Presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, para llevar a cabo los cambios, la transformación», añadió.

