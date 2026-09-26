Escondía sustancia granulada en la calceta

Un intento por alejarse de policías municipales terminó con la detención de un hombre de 34 años, a quien presuntamente le encontraron 8.3 gramos de una sustancia granulada escondidos dentro de una de sus calcetas.

El arresto ocurrió en el cruce de Los Arquitos y avenida Ojocaliente, en el fraccionamiento Ojocaliente II, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban labores de vigilancia.

De acuerdo con la información oficial, los uniformados detectaron a un individuo que, al notar su presencia, asumió una actitud evasiva e intentó darse a la fuga.

Los policías fueron tras él y consiguieron darle alcance metros adelante. Posteriormente le solicitaron autorización para realizarle una inspección corporal preventiva, a la cual accedió voluntariamente.

Durante la revisión encontraron, oculto en la calceta de la pierna derecha, un envoltorio de plástico transparente con una sustancia granulada, cuyo peso aproximado fue de 8.3 gramos.

Ante el hallazgo fue detenido Juan “N”, de 34 años, quien junto con el indicio asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Será dicha autoridad la encargada de determinar su situación jurídica y establecer la naturaleza de la sustancia asegurada.