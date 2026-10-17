Escondía presunta droga en su reloj

Un joven de 23 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que le encontraran varias dosis de sustancias ilícitas que llevaba ocultas en un reloj de bolsillo colgado al cuello y en una cigarrera metálica.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Edén, cuando oficiales del Grupo de Operaciones Especiales realizaban labores de vigilancia sobre la calle Margaritas y detectaron a un individuo que presuntamente intentaba abrir vehículos estacionados.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó escapar, pero fue interceptado metros adelante.

Durante una revisión preventiva, a la que accedió voluntariamente, los policías descubrieron que el reloj que llevaba colgado al cuello escondía cuatro envoltorios con una sustancia granulada, con un peso aproximado de 1.66 gramos.

La inspección continuó y, dentro de una cigarrera metálica que guardaba en el bolsillo delantero del pantalón, localizaron otras diez bolsas con sustancia granulada, que pesaron aproximadamente 3.35 gramos, además de tres envoltorios con hierba verde y seca, con un peso cercano a los 48.22 gramos.

El detenido, identificado como Edgar “N”, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica por su probable participación en delitos contra la salud.