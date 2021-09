Claman auxilio los integrantes del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad luego de que el cambio de semáforo epidemiológico les volvió a afectar y tuvieron que volver a confinarse afectándoles en su economía y a acentuar la falta de empleo, destacó su presidenta, María Guadalupe Martínez Trinidad.

Afirmó que derivado de la tercera ola del COVID-19 tuvieron que volver a cerrar las instalaciones del Consejo, además de que recientemente tuvieron la pérdida de dos compañeros a causa de la pandemia, “entonces por ello no queremos exponer a los demás compañeros. Ahorita cada quien está en su casa resguardado, tomando lo más que se pueda las medidas sanitarias y cuidándose”.

Estableció que esta situación ha afectado severamente a las personas con discapacidad, las cuales son consideradas dentro del grupo de alto riesgo, a grado tal que algunos ya presentan cuadros de desesperación y ansiedad, mientras que otros ya están enfermos de los nervios por el encierro al que han sido sometidos.

Indicó que económicamente se encuentran en una situación muy difícil, sobre todo para aquellos que son padres o madres de familia ya que no tienen quién les apoye, además de que se les complica encontrar trabajo porque no hay quién les ofrezca al ser un grupo de vulnerabilidad.

Por lo anterior, dijo que se acercó con el Ayuntamiento de Aguascalientes y a través del DIF Municipal les apoyaron con la donación de despensas y es con lo que han estado sobreviviendo estos días, además de buscar la manera de gestionar con otras instancias gubernamentales más apoyos.

Finalmente, la representante del CEPDIS hizo un atento llamado a la ciudadanía en general para quien guste apoyarlos con lo que puedan en materia de medicamentos, pañales, víveres y despensa. “Puede ser desde una bolsa de arroz, frijol, una despensa, lo que gusten apoyarnos, con todo gusto yo me encargo de hacerlo llegar a las personas con más necesidad. Hay compañeros que están en cama y ocupan pañal y la situación la ven muy difícil dentro de su casa. Los interesados pueden contactarse al teléfono 449 868 4982”.