Aguascalientes tiene un nombre contradictorio por la falta de agua, lamentó el presidente de Coparmex Aguascalientes, Juan Manuel Ávila Hernández, quien señaló que se requiere incrementar las políticas públicas de aprovechamiento eficiente del agua.

Señaló que las autoridades deben traducir el fenómeno en políticas públicas de mayor concientización del uso del agua entre la población, con el objetivo de que el agua disponible sea cuidada racionalmente.

Ávila Hernández censuró que haya practicas irresponsables de uso del agua entre los usuarios a nivel domestico, industrial y rural, por lo que sería importante que se establezcan nuevas medidas de control, ante actitudes como el hecho de que se laven autos diariamente o se laven las banquetas con manguera.

Consideró que existen políticas aplicadas en regiones como California, donde la falta de agua obliga a que esté prohibido lavar los carros durante temporadas de estiaje, lo cual es una medida extrema, pero que no se descartaría que en algún momento de crisis llegara a implementarse aquí.

Expuso que existe una carencia de infraestructura hidráulica a nivel estatal para lograr un uso del agua tratada que se procesa en la entidad, al advertir que los empresarios sí se insertan en los procesos de reúso pero no hay donde almacenar y disponer este recurso.

“Es una paradoja nuestro nombre; lo que no hay es agua. Deben darse políticas públicas encaminadas a que la gente cuide más el agua”, enfatizó.

Reconoció que existen algunas industrias y agroproductores que aún no están alineados con la realidad de la escasez de agua en la entidad, porque siguen regando sus cultivos con agua rodada o sin tener procesos sustentables para evitar el desperdicio de agua.