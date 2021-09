Frida Andrade Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La menor producción y oferta de autos nuevos, por la escasez de chips, ha provocado que la demanda de vehículos seminuevos crezca y con ella sus precios hasta 30 por ciento en promedio.

“Está escaso el coche seminuevo a raíz de que no hay (autos) nuevos, por el microchip, y se ha encarecido porque creció la demanda, a partir de que el nuevo está a cuenta gotas”, afirmó David Placencia, presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA).

La producción de vehículos nuevos cayó 21.4 por ciento en agosto, respecto a igual mes de 2020, al fabricarse 237 mil 40 unidades, de acuerdo con el Inegi.

Añadió que el aumento es mayor en los que valen 300 mil pesos o menos y entre los más demandados está la pick up de 3.5 toneladas, informó Placencia.

Para el caso de OLX Autos, enfocada a la compra, venta y financiamiento de autos usados en línea, las ventas subieron 20 por ciento en el primer semestre de 2021, respecto a igual periodo de 2019, informó Jorge Hoyos, jefe de mercadotecnia de esa firma.

Entre las razones del aumento, dijo, es que comercios crecieron sus repartos o los dueños decidieron conservar su unidad para no utilizar el transporte público por la pandemia.

Otro ejemplo de que hay más demanda de seminuevos es que en las agencias tenían 100 unidades en su stock y ahora sólo cuentan con 10, destacó Placencia.

Explicó que la oferta de seminuevos se reduce porque quien tiene un coche 2018 quiere un 2020 o 2021 y al no haber o tener un precio más alto, se espera a vender el suyo, por lo que se frena el mercado y los coches se encarecen.

“El que tiene el seminuevo lo gurda o lo conserva hasta no tener para algo más reciente o más nuevo, sólo el que lo vende por necesidad o porque no lo ocupa, pero en su mayoría venden un vehículo para mejorar”, agregó Placencia.

Por lo que ahora los vendedores de estas unidades las adquieren a un precio alto y buscan no aumentar tanto el precio al cliente final, con el propósito de seguir operando, de desarrollar ventas.

Así que para el vendedor que antes el 10 por ciento del valor del auto era su ganancia, ahora se le redujo al 5 por ciento, resaltó Placencia.

Se espera que para enero se podría comenzar a estabilizar el mercado de los seminuevos.