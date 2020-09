En Aguascalientes hay escasez de oxígeno y más ante la decisión de muchos pacientes con COVID de quedarse en su casa con su propio tanque, en lugar de acudir a los hospitales a ser atendidos, reveló el ex presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado e infectólogo, Francisco Márquez Díaz.

El especialista comentó que los médicos se están enfrentando al hecho de que muchos pacientes no se quieren internar y no quieren que los cuiden en el hospital y están optando por rentar oxígeno en sus domicilios, lo que está provocando que ya no haya oxígeno en Aguascalientes y es muy difícil conseguirlo.

Afirmó que incluso esta situación ya provocó el caso de una paciente que se tardó día y medio en ser dada de alta del hospital y no se pudo ir porque no consiguió el oxígeno y tuvo que pagar un día más de hospitalización porque no lo conseguía afuera. “Algunas personas simplemente compran el oxímetro y compran el oxígeno como antes comprábamos la medicina para la diarrea o para el dolor de cabeza y no, esto es una enfermedad muy grave. Si te falta el oxígeno el lugar más inseguro es la casa, pero la gente tiene miedo de ir a los hospitales porque sabe que la mortalidad es alta en los hospitales, sin embargo, no debemos pensar que vamos a llegar porque nos vamos a morir”.

Márquez Díaz resaltó que lamentablemente Aguascalientes sigue ocupando los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a pacientes intubados, igual que Ciudad de México y Monterrey, así como en Movilidad Social, siendo exhibida la entidad a nivel nacional en las conferencias de prensa del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, “y eso que está pasando en muchas ciudades que tienen un perfil parecido al nuestro de que la gente no se quiere hospitalizar”.

Por lo anterior, dijo que para evitar esas situaciones, lo recomendable es llegar lo más pronto posible a los hospitales, al ser éste el lugar idóneo para tratar de recuperarse y compensar el organismo que está fallando, por lo que llamó a la población a romper la idea falsa de que van a estar mal en el hospital, “al contrario deben acudir para una valoración y un ingreso temprano al hospital”.