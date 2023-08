“ESCARABAJO AZUL” (“BLUE BEETLE”)

En esta película hay una escena donde un estoico villano le dice en tono monocorde al héroe: “Tu amor por la familia te hace débil”. Esto nos sitúa instantáneamente en un terreno por todos conocido, donde sabemos que ese diálogo será revocado con las acciones del protagonista para demostrar que dicho amor es, en realidad, su fortaleza. Y con esto la nueva adaptación de un cómic de la DC nos lleva de la mano por un viaje muy conocido por todos los tropos repasados en más de 80 años de historietas sobre superhéroes. Donde un joven idealista, humilde y con los pies en la tierra superará las acostumbradas pruebas de fortaleza física y emocional que lo constituyan como un paladín. Sólo que en este caso la estructura está fuertemente impregnada de los clichés más sonados de la cultura latina, donde un 87.4% de las escenas parecen una lista de reproducción de los éxitos latinoamericanos de ayer y hoy en modo “me vale mientras sean en español”. Esta lista repasa desde los Tigres del Norte hasta Soda Stereo, pasando por Calle 13, Vicente Fernández y Celso Piña. Pero estos son los puntos flacos de “Escarabajo Azul”, un entretenimiento que aprueba de manera justa gracias a las buenas actuaciones de Xolo Maridueña, quien es una amalgama de Iron Man, Spiderman y Rocketeer, apoyado por actores hispanoparlantes de gran trayectoria como Damián Alcázar, Elpidia Carrillo y Adriana Barraza. A pesar de tener roles secundarios, gracias a su probada calidad actoral logran darles peso a sus personajes.

Mucho del discurso creado por el guionista Gareth Dunnet-Alcocer y el director Ángel Manuel Soto gira en torno a la disparidad económica que prevalece en una ficticia megalópolis llamada Ciudad Palmera. En esta ciudad, aquellos con menos recursos luchan por mantener sus empleos frente a los más ricos. Aun así, es posible que un joven mexicano-estadounidense logre estudiar derecho, como lo demuestra nuestro protagonista, Jaime Reyes (Maridueña), quien regresa de la universidad para reencontrarse con su familia, compuesta por sus amorosos padres (Alcázar y Carrillo), su charlatana abuela (Barraza), su rebelde pero centrada hermana (Belissa Escobedo) y un tío que es el personaje más tedioso de la película, debido a la insufrible interpretación de George López y sus horrendos diálogos sobre conspiraciones gubernamentales. La familia atraviesa una seria crisis económica, así que Jaime comienza a trabajar con su hermana en un balneario, donde conoce a la rica heredera Jenny Kord (Bruna Marquezine). Sin embargo, es despedido por la despiadada tía y empresaria de Jenny, Victoria (Susan Sarandon), quien está desarrollando un arma súper avanzada. La trama se desencadena cuando Jenny, temiendo que su tía use mal esta tecnología, le deja a Jaime un extraño escarabajo mecánico. Esto culmina con la fusión de Jaime con este artefacto, dando origen al Escarabajo Azul, una armadura que le otorga impresionantes poderes y con quien mantiene contacto mental, pues en realidad es una entidad mística llamada Khaji-Da que elige a su portador para hacer el bien. Victoria intentará recuperarlo a cualquier precio y para ello cuenta con el formidable Carapax (Raoul Max Trujillo), quien usa un traje llamado OMAC (One-Man Army Corps en inglés), con suficiente potencia de fuego y habilidades para enfrentar al Escarabajo Azul. Lo que sigue son secuencias rutinarias y tediosas de combate generadas por ordenador que no aportan nada nuevo, mientras que el romance entre Jenny y Jaime se desarrolla lentamente.

“Escarabajo Azul” no rompe moldes ni reinventa fórmulas, de hecho, las sigue al pie de la letra. Pero son las interpretaciones carismáticas y el genuino deseo de contar una historia de superhéroes basada en la unión familiar lo que le da validez y peso a la trama. Las escenas más valiosas de la película son aquellas en las que Jaime interactúa con sus padres, pues Alcázar lo hace de maravilla y Barraza es toda una sorpresa con una interpretación atípica. Sin duda, lo hace muy bien. Con un lugar asegurado en el universo cinematográfico de DC, este héroe tecnológico latino tiene potencial. Ojalá se explote adecuadamente en un futuro cercano.

“DRÁCULA: MAR DE SANGRE” (“THE LAST VOYAGE OF THE DEMETER”)

Cuando leí la novela de «Drácula» por primera vez a la tierna edad de 11 años, uno de los capítulos que más me intrigaron fue aquel sobre el traslado del infame conde transilvano desde sus tierras valacas hasta Inglaterra para alojarse en la Abadía Carfax. Por años, ese fragmento de historia también ha fascinado a varios creativos de la industria cinematográfica y desde hace algunas décadas se han anunciado proyectos que girarían en torno a este segmento en particular sin que lograsen fructificar, hasta ahora, pues ya tenemos en cartelera una versión al respecto en la forma de «Drácula: Mar de Sangre». Un filme que procura expandir lo que narrativamente el escritor irlandés Bram Stoker planteaba en su texto epistolar con cierto grado de éxito. La dirección de André Øvredal es rica en atmósferas y composiciones sugestivas que rescatan el sentir de lo que Stoker expresa en ese solitario capítulo titulado «El Diario del Capitán», contando también con un interesante elenco que incluye a Corey Hawkins en el papel de Clemens, un médico de color que logra subir a bordo del navío condenado y el experimentado actor inglés Liam Cunningham como el capitán Eliot, personaje esencial en el proceso.

La trama condensa los aspectos elementales de una historia tipo «Los 10 Inditos» donde la tripulación del barco comienza a desaparecer sistemáticamente generando un suspenso que se sostiene gracias a un guion sólido que logra mantener el interés por las bien diseñadas caracterizaciones de estos marineros (y el nieto del capitán, un detalle añadido que realza el interés por los eventos) con sus distintivos rasgos psicológicos. Y por lo que, aun a sabiendas de lo que sucederá (a estas alturas resulta difícil imaginar que el libro o las muchas cintas sobre Drácula no le hayan revelado ya al público el destino de estos personajes), nunca se pierde el interés. Infortunadamente, uno de los detalles novedosos que simplemente no cuaja con la trama es el de una polizona (Aisling Franciosi) que se revela como la fuente de alimento del vampiro en alta mar y que se pondrá del lado de la tripulación para tratar de derrotarlo. Su presencia debilita varios elementos que debieron permanecer a modo de incógnita y, aun así, el personaje, que evidentemente se incluyó para que esto no fuera un mero escaparate de testosterona, no aporta componentes significativos a pesar de ser la única que conoce todo lo que se debe sobre el legendario ser de la noche. «Drácula: Mar de Sangre» pudo ser algo más que un entretenimiento terrorífico teniendo en cuenta su sólido reparto, valores de producción ricos y bien utilizados y una caracterización del hematófago francamente espeluznante, pero estos elementos no eliminan las debilidades de un guion que establece lagunas enormes de lógica y argumentales como algo normal subestimando la exigencia del espectador. La película funciona, pero definitivamente pudo morder más hondo en la yugular imaginaria.

