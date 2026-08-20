Un adolescente señalado como integrante del grupo que perpetró un violento asalto en una joyería del centro de Aguascalientes fue vinculado a proceso por robo calificado. El joven había logrado escapar tras el atraco, pero posteriormente fue detenido en Puebla por otro robo con violencia.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 14 de marzo de 2026, cuando varias personas irrumpieron en una joyería ubicada sobre la calle Rivero y Gutiérrez, a la altura del pasaje Ortega.

De acuerdo con la investigación, los involucrados utilizaron diversas armas para apoderarse de joyería y otros objetos, que metieron en una bolsa antes de emprender la huida.

Los presuntos responsables escaparon a bordo de dos motocicletas y otro vehículo, desatando un operativo que permitió capturar a varios de ellos. El adolescente, sin embargo, consiguió evadir a las corporaciones policiacas.

Las pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal establecieron que se había trasladado a Puebla. Agentes acudieron a esa entidad para buscarlo, pero al solicitar apoyo de las autoridades locales descubrieron que había sido detenido horas antes en flagrancia, acusado de cometer un robo con violencia en una tienda departamental de la capital poblana.

Tras integrar estos datos a la carpeta de investigación, el Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso por robo calificado.

Como medida cautelar, el adolescente permanecerá en internamiento preventivo en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes de Puebla. El juez fijó un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.