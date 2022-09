Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DÉ MÉXICO.- La demora para obtener una cita en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está provocando que algunos contribuyentes no puedan pagar impuestos porque no han podido dar de alta sus negocios y porque ya pasaron a la informalidad.

Obtener una cita presencial para un trámite fiscal puede tomar hasta seis meses, lo que impide a contribuyentes realizar trámites como la renovación de la e.firma, señaló el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Es el caso de Roberto Villanueva, quien vende difusores de aromas y quien, sin éxito, ha buscado desde hace seis meses una cita en el SAT para renovar su e.firma que se venció.

«Las implicaciones son que no puedo facturar y por ende pierdo clientes que quieren factura. Ahora busco clientes para vender sin factura, ya que si no, no puedo llevar de comer a la casa ni pagar la renta ni la escuela de mi hijo», relató.

«En el SAT quieren negocios formales pero a la vez ellos los impulsan a que se hagan (informales). Hasta el mismo gobierno compra y renta nuestros difusores», mencionó.

La solicitud de e.firma es uno de los trámites más demandados, pero el SAT todavía no cuenta con suficiente disponibilidad de citas que permitan obtenerla o renovarla, acusó recientemente el IMCP.

Grupo REFORMA buscó al SAT para conocer su postura, pero no ha respondido.

Laura Grajeda, presidenta del IMCP, señaló este mes-en conferencia de prensa-que la falta de citas también provoca el cierre de negocios o el impedimento para que algunos nuevos se den de alta.