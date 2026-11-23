Un motociclista escapó de la Policía Municipal de Aguascalientes tras una persecución que culminó en calles del fraccionamiento Ojo Caliente I, donde abandonó una unidad con aparentes alteraciones en sus medios de identificación.

Todo comenzó en el cruce de las calles Catedráticos y Urbanismo, en el fraccionamiento José Guadalupe Peralta Gámez, donde uniformados detectaron al sujeto circulando a exceso de velocidad y sin casco de seguridad a bordo de una motocicleta Vento de color rojo.

Los agentes le marcaron el alto, pero el conductor ignoró la indicación y aceleró para escapar. La persecución se extendió hasta la calle Jaltomate, donde el individuo abandonó la motocicleta y se refugió en un domicilio, logrando evadir a los uniformados.

Al revisar la unidad, los policías encontraron aparentes alteraciones tanto en la placa de circulación como en el número de serie, por lo que procedieron a asegurarla.

La motocicleta terminó en la pensión municipal, a disposición de la autoridad correspondiente, que deberá esclarecer su procedencia y determinar si cuenta con reporte de robo vigente.