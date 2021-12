Pues nada que anoche Santiago Creel salió con la inocentada de anunciar que, ahora sí, hay un acuerdo Tere-Toño para ver cuál de los dos se inscribirá en el proceso interno del PAN para la designación de abanderado a la gubernatura.

En la hamaca, esperando a ver qué y quién resulta de las pugnas panistas, el PRI le puso bozal a su militancia y dijo que será “respetuoso” de los proceso internos del PAN y PRD para elegir a su abanderado al gobierno, al fin y al cabo, con el que quede, el tricolor irá.

EN EL CONGRESO del Estado la Comisión de Recursos Hidráulicos sesionó con la intención de establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la operatividad de las concesionarias de servicio de agua, para lo que fue aprobada una reforma a la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, con la que se estipula la obligación del concesionario de reportar al Ayuntamiento en cuestión, de manera semestral, las utilidades netas que recauden por metro cúbico. Las modificaciones consideran que las fechas de corte para reportarlas son el 30 de junio y 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal y habrá un plazo de 15 días después de la fecha indicada, para informar…ya veremos… Sólo uno, porque así lo acordaron y para saber quién será, se realizará ooooootra encuesta cuyos resultados se darán a conocer alrededor de las 10 horas del lunes 20 de diciembre. Bueno, eso si no se adelanta Toño… o Tere… o los ¡dos!… o los incondicionales de uno y de otra… lo único que falta a este incierto procedimiento es que se tomen decisiones el 28 de diciembre… y no están lejos de hacerlo así… EN LA HAMACA, esperando a ver qué y quién resulta de las pugnas panistas, el Partido Revolucionario Institucional le puso bozal a su militancia y cualquier expresión de apoyo adelantado que se le pudiera ocurrir y dijo que será “respetuoso” de los proceso internos de Acción Nacional y del PRD para elegir a su abanderado al gobierno, al fin y al cabo, con el que quede, el tricolor irá. Así pues, nadie más que la dirigencia estatal podrá emitir algún comunicado hasta que se determine quién será la candidata y/o candidato al Gobierno del Estado de Aguascalientes, dijo Antonio Lugo, cuyos chicharrones son los únicos que truenan, según ha dejado en claro. Por supuesto que tras la advertencia vino el choro: “la conformación de la Alianza es con el objetivo de que el Estado garantice a la ciudadanía un gobierno de coalición que esté a la altura de las demandas y necesidades de sus habitantes, con un desarrollo integral en satisfactores de bienestar y en el correcto ejercicio de las políticas públicas”… ajá… DECIDIDO A NO OPINAR al respecto, tal como había advertido en días pasados, dejando el tema de política partidista a quienes llevan las riendas de éstos, el gobernador Martín Orozco Sandoval, cuestionado sobre la alianza electoral que involucra al PAN con el PRD y en esta ocasión sumando al PRI, –partido del que fue acérrimo contrincante durante casi 70 años–, decidió que dejaría todo a su partido, como ha sido casi todo desde el ámbito nacional “y a respetarse”… LOS ÁNIMOS ENTRE QUE SE CALDEAN y se enfrían en torno a este expediente pues una formalizada coalición, en lo local, a algunos perredistas no gustó esa idea, pero hay entendidos entre ellos sobre a quién pudiera ir dirigida la candidatura, aunque de acuerdo a la convocatoria que ha emitido el PAN, pareciera que no hay nada escrito, en tanto que el PRD apenas un día antes del anuncio de la coalición, habría dicho que podría ir con un candidato emanado de sus filas y luego les salieron con que iban en alianza, mientras que el PRI ni suda ni se acongoja, pues lleva meses esperando sumarse al PAN pero dicen en las filas tricolores que hay quienes se han manifestado a favor de que sea una mujer, aunque con la advertencia de Tony Lugo, pues ya mejor que ni hablen… EN CAMBIO EN MORENA a nadie le robó el sueño la multicitada alianza. Líderes del partido del presidente, calificaron la coalición como un acto de temor de que los resultados en la búsqueda de las gubernaturas en disputa sean ganadas por el partido de la 4T; señalaron el declive total del PRI, y la pérdida del PAN incluso en entidades donde tradicionalmente los resultados le han favorecido como es el caso de Aguascalientes. Fuentes consultadas al interior de MORENA, aseguran que lo anterior es un error que militantes de los partidos involucrados no perdonarán, por lo que MORENA los esperará con las puertas abiertas… 902 ROBOS con Carpeta de Investigación abierta, pero de otra índole, se cometieron en noviembre en la entidad, reveló el Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega. Fue el robo a casa-habitación el que mayor incidencia registró, con poco más de 200 denuncias. En segundo lugar, el robo a comercio con 181 denuncias formales ante el Ministerio Público, mientras que en tercer lugar aparece el robo a transeúnte con 129 casos al corte del mismo periodo. De la misma manera, se registraron 62 robos de unidades de motor, 13 denuncias por abigeato y 315 carpetas de investigación más por delitos de distinta índole… Y PRECISAMENTE PARA EVITAR hurtos en medio de la algarabía por las compras navideñas, la Secretaría de Seguridad Pública municipal desplegó el Operativo Navideño en centros comerciales, tianguis, la zona centro y otros puntos de intensa actividad, donde además ha recordado a la población que llevar dinero en efectivo es un riesgo y si es mucho, peor aún, por lo que presta el servicio de traslado de valores para su protección. En lo que va del operativo, ya son 17 solicitudes las que han atendido y a lo largo del año acumulan 300 apoyos de la corporación policiaca hacia gente que acude a bancos y luego se mueve a otro lugar con el efectivo en la bolsa… Y COMO LAS RATERÍAS se dan en todos lados y a cualquier hora, en los últimos dos meses y medio, la Secretaría de Seguridad Pública municipal tiene reportados 14 incidentes en torno a las escuelas de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universitario. Al momento hay 25 escuelas que encabezan el TOP con mayores riesgos de vandalismos o robos dentro de la ciudad. Entre las zonas sensibles de vandalismo escolar se ubican las escuelas al oriente, el fraccionamiento Guadalupe Peralta y la Palomino Dena, motivo por el cual se estará en permanente operativo en el periodo vacacional y para ello todo el personal policiaco municipal se ha incorporado a sus actividades para cubrir el servicio que se dará en lo que resta del año…

