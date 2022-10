El viejo estilo presidencialista, cuando existía y operaba el Estado Mayor, se recordó ayer aquí, en Aguascalientes, por la seguridad que rodea los eventos de la gobernadora Tere Jiménez.

DE LA RENUNCIA DE TATIANA Clouthier a la Secretaría de Economía, opinó la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Erika Muñoz Vidrio, afirmando que espera que ello sea para mejorar y que los liderazgos que estén a cargo de esta secretaría tan importante cumplan con los requisitos, las capacidades y talentos que tengan las personas. “Esperemos que quien ocupe el cargo sea alguien que tenga conocimiento pleno también de la materia económica, porque sabemos que es otra de las debilidades que hemos visto a nivel nacional; que tenga esa sensibilidad de acercarse a la iniciativa privada, que escuche, que se le tome en cuenta”. Subrayó que los empresarios que ocupan de políticos sean cercanos a los ciudadanos y no se pierdan, sino que se sienten a la mesa del diálogo. Al hablar del trabajo de la ex Secretaria de Economía, dijo que no vieron mucho apoyo durante su gestión hacia los empresarios en materia económica. “No somos tan partidarias de las dádivas de estar otorgando dinero nomás por otorgarlo, por la búsqueda de votos, queremos que haya crecimiento de las personas, de las empresas y que sea bien distribuido el dinero, los impuestos que pagamos. Es una de las grandes deudas de este gobierno federal, la parte económica”… EL VIEJO ESTILO PRESIDENCIALISTA, cuando existía y operaba el Estado Mayor, se recordó ayer aquí, en Aguascalientes, por la seguridad que rodea los eventos de la gobernadora Tere Jiménez, donde ni los medios de comunicación, ni la sociedad se pueden acercar fácilmente, pues se han marcado distancias, sanas o no, en protección de la mandataria. Ya veremos si una vez que se encarrile la administración se aligera esta política o llegó para quedarse… PARA NO ESTORBAR el desarrollo del evento, la nueva dinámica de “atención” a medios de comunicación incluyó conducir a todos sus representantes a una sala de prensa en el salón Miguel Ángel Barberena Vega de Palacio de Gobierno para dar seguimiento a la presentación del programa “Blindaje Aguascalientes” a través de pantallas, lo cual fue sumamente difícil, pues, entre viandas y refrigerios dotados por la nueva Secretaría de Comunicación y Vocería de Gobierno, la mayoría de reporteros y portaleros sólo hablaban entre sí, comían y bebían, sin poner mínima atención a las intervenciones de los participantes al evento… LA GOBERNADORA, en el marco de su presentación, destacó que aquellos policías que se sigan capacitando van a subir de puesto dentro de las corporaciones, los que sigan honrando su empleo tendrán más oportunidades y sus hijos estudiarán en las mejores universidades de Aguascalientes. Los elementos contarán con incentivos que les permitan acceder a una vida con calidad. A cambio, les pidió trabajar con lealtad por los aguascalentenses. También adelantó que se construirán dos nuevas puertas de seguridad del estado, una es la de Calvillo-Jalpa y la otra Asientos-Zacatecas… NO ACUDIÓ, por cierto, el comandante de la XIV Zona Militar, General Rubén Barraza, a la presentación de la estrategia Blindaje Aguascalientes y en su lugar llegó el Jefe del Estado Mayor, Óscar Olivares Miranda; estuvieron presentes también el secretario general de Gobierno, Florentino Reyes Berlié; la presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, Karla Martorell Moya; el secretario de Seguridad Pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza; la presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso local, María de Jesús Díaz Marmolejo; la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado, Yessica Janeth Pérez Carreón; el Fiscal General, Jesús Figueroa Ortega; Jorge Arturo Martínez Armenta, delegado estatal de la Fiscalía General de la República; y David Ramírez Piñón, comisionado de la Guardia Nacional… DEJARÁ LA PRESIDENCIA de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado el diputado Adán Valdivia López, según comentó al Heraldo, refiriendo su llegada al Comité de Administración y también la Comisión de Justicia, ya que el objetivo es oxigenar las áreas. Además, es necesario dedicarle el tiempo justo y necesario a las encomiendas dentro del Congreso estatal, a fin de ofrecer resultados… PIDEN, PERO NO LES DAN, por lo menos hasta el momento, servicio de escolta a exfuncionarios estatales de la administración que feneció hace unos días. Fue lo que comentó ayer el todavía Secretario de Seguridad Pública, Porfirio Mendoza Sánchez, refiriendo que se siguen revisando las solicitudes y en su momento se habrá de definir el plan de seguridad a implementar en el caso de las peticiones que, en su momento, habrían anunciado para el caso del exgobernador Martín Orozco y el ex secretario general de gobierno Enrique Morán Faz… UN MINUTO DE SILENCIO se pidió ayer antes de iniciar los trabajos de la tercera sesión ordinaria de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, a petición de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada María de Jesús Díaz, por la muerte de la legisladora del Poder Legislativo del Estado de Morelos, Gabriela Marín Sánchez… POSPONDRÁ LA FE PÚBLICA, por lo menos hasta el 2024, Jesús Figueroa Ortega y continuará en el cargo como titular de la Fiscalía General de Justicia. Indicó que no piensa retirar su licencia al fíat notarial que recién recibió, luego de que sostuviera un encuentro con la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel, en el que coincidieron en que cumpla su periodo al frente de la institución… DIJO ADIÓS COMO PRESIDENTA, en el marco de la sesión mensual de AMEXME, Sofía Acosta Jaime, quien seguirá en la asociación como parte del Consejo. Hizo un balance de su trabajo durante los tres primeros años de vida de la asociación en el Estado y destacó el congreso nacional efectuado en mayo pasado que generó una importante derrama económica, así como a tres embajadores de diferentes países del mundo, además de un trabajo colaborativo a favor de las mujeres migrantes y refugiadas que están en Aguascalientes. Asimismo, dijo que realizaron intercambios y relaciones comerciales con empresarias de AMEXME de otras entidades, como San Luis Potosí, Guanajuato y Durango… POR DELITO ELECTORAL fue vinculada a proceso de Dallel N., identificada como directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, por incurrir en la coacción del voto a favor del Partido Revolucionario Institucional… DE CHINO-MANDARIN habrá clases en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Fue la novedad con la que llegó a su primera reunión con el equipo directivo de la institución el recién nombrado rector Armando López Campa… argumentó el interés que tiene la gobernadora Tere Jiménez en que la educación superior responda a las actuales necesidades económicas y sociales del estado y los esfuerzos que deberán enfocarse hacia la internacionalización, oferta educativa y matrícula, para promover la permanencia y el perfil de egreso que demanda el sector productivo. Aunado a esto, señaló que será de suma importancia que el personal docente y administrativo actualicen sus conocimientos en el dominio de un segundo idioma, para lo cual se implementarán programas bilingües, con el objetivo de que en el campus se hable de manera habitual el inglés… y luego el chino-mandarín, por supuesto…