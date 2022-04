De mero trámite resultan las sesiones en que las comisiones que integran el Congreso del Estado informan de los resultados de sus actividades semestre a semestre; les vendría bien un formato más novedoso y sustantivo.

Siete ejes en los cuales basará su Plan de Gobierno presentó Martha Márquez candidata a la gubernatura por el PT y PVEM.

EN EL PRIMER TRIMESTRE del año, Aguascalientes registró la generación de 5 mil 721 nuevos empleos formales, de acuerdo al informe publicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que muestra para marzo de 2022 un crecimiento anual de 2.9% en generación de puestos de trabajo. Entre los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, que integran la región Centro Bajío Occidente, se generaron en marzo: 22 mil 580 empleos que representan el 35% del total nacional. El número de trabajadores en la entidad llegó a 341 mil 250 asegurados ante el IMSS… EL QUE SALIÓ, SALIÓ por el Instituto Estatal Electoral iniciará formalmente este miércoles 6 de abril los trabajos de impresión de la documentación electoral a utilizarse en los comicios del 5 de junio del 2022, el banderazo se dará a las 10:00 horas en la sede de los Talleres Gráficos del Estado, allá por Ciudad Industrial… DE MERO TRÁMITE resultan las sesiones en que las comisiones que integran el Congreso del Estado informan de los resultados de sus actividades semestre a semestre. Ayer, el turno correspondió a la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, María de Jesús Díaz Marmolejo, y al lado de sus compañeros comisionados Ana Gómez, Yolytzin Rodríguez y Cuauhtémoc Escobedo, dio a conocer que se celebraron 8 sesiones, de las cuales 1 fue solemne de instalación, así como 4 ordinarias y 3 extraordinarias; se emitió el acuerdo de aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión y se turnaron 17 asuntos a la Comisión de Seguridad Pública, resolviéndose 10. Se votaron un total de 9 dictámenes en las diversas sesiones de la comisión. A la fecha existen 7 asuntos pendientes, de los cuales 5 provienen de la anterior legislatura y 2 de la presente, dichos asuntos se encuentran en su etapa de análisis y estudio. Dicho lo anterior la sesión concluyó y no está mal pero quizá un formato más novedoso y sustantivo vendría bien al momento de rendir cuentas… POR SU PARTE LA PRIISTA Verónica Romo Sánchez planteó reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, a fin de mejorar las prácticas pedagógicas que se emplean en la actualidad, ya que se han normalizado frases como “juegas como niña”, o “no llores, sólo las niñas lloran”, en los alumnos varones así como someter a las niñas a una conducta basada en el ideal social del género femenino como vestir o actuar de determinada manera para no distraer a sus compañeros masculinos, generando así el aprendizaje de estereotipos sexistas. Su iniciativa plantea que se impartirían cursos dirigidos a servidores públicos, personal administrativo y docente, para desarrollar una cultura de la paz, evitando la reproducción de roles estereotipados de género y se impulse una auténtica igualdad de género… 60 MIL CRÉDITOS en todo el país, otorgó el ISSSTE a través del primer sorteo de préstamos personales 2022, cuyos resultados se dieron a conocer el día de hoy a los ganadores, mediante correo electrónico. Para esta edición se incrementaron 24 mil 550 créditos con respecto al primer sorteo de 2021, donde se sortearon 35 mil 450. Las tasas de interés continuarán en los mismos niveles que el año pasado, es decir, para los ordinarios 6%, especiales 9% y conmemorativos 11%. En 2022, el monto de préstamos se incrementó a mil millones de pesos más que el año pasado, divididos entre los diferentes tipos que otorga el instituto. El próximo sorteo será el lunes 18 de abril y los resultados se publicarán al siguiente día. El periodo de inscripción comprende del 6 al 15 de abril… EL PRIMER LUNES de cada mes, en el Día PrevenIMSS de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes brindó servicios, orientación sobre Salud Sexual y Reproductiva, a fin de prevenir Enfermedades de Transmisión Sexual y conocer sobre la importancia de decidir qué método anticonceptivo usar, para evitar un embarazo no planeado e infecciones. Se destacó que existen anticonceptivos temporales, como los hormonales orales o inyectables, parches, y de alta continuidad como el DIU e implantes; y los definitivos, como oclusión tubaria bilateral y vasectomía para mujeres y hombres, incluso existen anticonceptivos de emergencia llamada “píldora del día siguiente”… YA ESTÁN LISTOS en Jesús María para la Semana Santa; desde la Coordinación de Protección Civil se emitieron una serie de recomendaciones para prevenir accidentes durante esta fecha en la que algunas familias aprovechan los días para el descanso y esparcimiento. El primer consejo de los cuerpos de emergencias, es no bajar la guardia ante los contagios por COVID-19 pues, aunque la entidad se ubica en Semáforo Verde, es importante seguir cuidando la salud de las familias, se sugieren tomar precauciones si van a conducir en carretera, por lo que es importante revisar las condiciones del automóvil, se recomienda no manejar si se encuentra cansado o desvelado o, en estado de ebriedad, usar siempre el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y no dejar menores de edad solos dentro del coche. Si por alguna razón, deciden pasar tiempo cerca de algún cuerpo de agua, es importante no introducirse si no saben nadar, ni en estado etílico o después de haber ingerido alimentos en exceso, así mismo, no exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol y usar bloqueador. Finalmente, en áreas abiertas como el campo, hay que tener cuidado con las fogatas, pues un mal uso del fuego puede ocasionar incendios y en caso de ser así se solicita el apoyo para reportarlos al 911, con el fin de que se atienda a tiempo y prevenir siniestros mayores… SIETE EJES en los cuales basará su Plan de Gobierno presentó Martha Márquez candidata a la gubernatura por el PT y PVEM: Gobierno joven, justo, eficiente y transparente. Acceso a Salud universal para todas y todos en el Estado. Educación integral y de calidad con deporte y desarrollo socioemocional desde los niveles básicos, ligada a las necesidades económicas y sociales. Compromiso social por Aguascalientes. Rescate del concepto de comunidad. Fortalecimiento del tejido social. Economía próspera, diferenciada, competitiva y de alto valor agregado. Seguridad pública de proximidad. Patrullas para la colonia. Optimización y cuidado de los recursos naturales y ambientales…

¡Participa con tu opinión!