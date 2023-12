Xóchitl pide posada… la precandidata Gálvez estará en Aguascalientes este sábado y pernoctará aquí pero resulta, según Antonio Martín del Campo, que andan buscando quién le brinde hospedaje.

En Pabellón las cosas aún no están claras y a decir el dirigente estatal del PRD, Iván Sánchez Nájera, no descartan ir solos en la contienda por la alcaldía.

COMO CASI NO HAY CHAMBA, los diputados del PAN, PRI y PRD dejaron la sede legislativa para salir en la foto de la conferencia de prensa que dieron los dirigentes de las tres fuerzas políticas para anunciar la visita de Xóchitl Gálvez a Aguascalientes este sábado 9 de diciembre. Ahí estaban todos en primera fila, sonrientes para la gráfica, sin mayor aportación… XÓCHITL PIDE POSADA… la precandidata Gálvez estará en Aguascalientes este sábado y pernoctará aquí pero resulta, según Antonio Martín del Campo, que andan buscando quién le brinde hospedaje para posteriormente el domingo temprano continuar su viaje rumbo a San Luis Potosí. Así lo comentó en la conferencia de prensa de las dirigencias locales del PAN, PRI y PRD, donde dieron a conocer la visita de su precandidata presidencial, destacando que el reto será incrementar el nivel de conocimiento de Xóchitl entre los ciudadanos de Aguascalientes, pues actualmente se estima en un 50%. Dijo que en esta gira los ciudadanos podrán darse cuenta que en la próxima elección federal sólo habrá dos proyectos: la destrucción de México que representa el partido MORENA y un futuro prometedor, productivo y más justo que encabezará Xóchitl Gálvez… quien se apunte a recibirla, avísele al senador… SURGIÓ ESCABROSO ASUNTO al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, luego de que trascendió la detención del titular de la Policía Cibernética por parte de policías municipales, tras su presunta participación en un percance vehicular en calles del oriente de la ciudad, y los uniformados afirman se encontraba con aliento alcohólico al momento de los hechos. El funcionario habría impactado en un vehículo oficial un automóvil de alquiler, y supuestamente se dio a la fuga, aunque hasta este lunes la oficina de prensa de la Policía Estatal no emitió postura alguna para confirmar o desmentir esta versión… UNA VERDADERA PENITENCIA se ha vuelto para los usuarios del IMSS la saturación de los hospitales generales al momento de requerir atención en las áreas de urgencias, sostuvo el secretario de Salud en el estado, Rubén Galaviz. La realidad para la ciudadanía es que pasan días para que se puedan programar operaciones quirúrgicas de trauma, y si bien la demanda durante los fines de semana a causa de accidentes vehiculares se eleva, resulta insostenible que no haya celeridad para satisfacer la demanda de servicios médicos… MÁS DE 500 trabajadores del Poder Judicial del Estado fueron reconocidos por antigüedad, puntualidad, asistencia y desempeño en sus funciones, en un evento desarrollado en el Auditorio Dimo, encabezado por el magistrado presidente, Juan Rojas García. Los galardonados forman parte de la plantilla administrativa y de juzgados, a quienes se les agradeció la dedicación constante, entrega y perseverancia en las metas y objetivos fijados en su trabajo; también se les llamó a mantener un espíritu de servicio constante a la ciudadanía, que haga del Poder Judicial de Aguascalientes uno de los mejores a nivel nacional… SEGUIRÁN LA VÍA LEGAL para solicitar de manera formal la destitución del fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, informó a través de un comunicado la presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, Mariana Ávila Montejano, quien hace unas semanas se pronunció a favor de que Figueroa sea retirado de su cargo y recibió como respuesta que: “el Congreso es el único organismo que puede iniciar ese proceso”. Sin embargo, dijo que aunque la Fiscalía es un órgano autónomo, es facultad del Poder Ejecutivo pedir su destitución, la cual sólo puede ser objetada por el voto de la mayoría calificada de los miembros que integran el Congreso. Por lo tanto, subrayó que el llamado para pedir la remoción del cargo al fiscal, según lo establece el Artículo 59 de la Constitución Política del Estado, está dirigido a la gobernadora Teresa Jiménez, quien tiene entre sus responsabilidades velar por la seguridad y el cumplimiento de la protección a los derechos humanos de la ciudadanía, misma que se ha visto transgredida por las prácticas del titular de la Fiscalía. “Sabemos que en el Poder Legislativo se han pronunciado desde el desconocimiento y la irresponsabilidad a favor del fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega; estas posturas se encuentran totalmente alejadas de la voz de la ciudadanía. Nosotras no desistiremos, y si es necesario impulsar otro tipo de procesos jurídicos, lo haremos”, concluyó… LA REPARTICIÓN DEL PASTEL… bueno no, de las candidaturas entre los tres partidos a nivel local sigue en veremos, a través de reuniones con el PRI y el PRD, señaló el dirigente no chicahual del PAN, Javier Luévano Núñez. Por lo pronto, dijo que siguen las negociaciones para definir si van o no en coalición en el Estado, luego de que este martes vence el plazo fijado por la autoridad electoral… EN PABELLÓN las cosas aún no están claras y a decir el dirigente estatal del PRD, Iván Sánchez Nájera, no descartan ir solos en la contienda por la alcaldía, pues siguen las pláticas con PRI y PAN pero no se ha llegado a un acuerdo todavía. “Si las cosas se complican tanto en la mesa de negociación, pues nosotros podemos ir solos y tener los resultados”, advirtió…