NO QUISO ESPERAR MÁS y ayer el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García, entregó nombramientos a los integrantes del nuevo Consejo de la Judicatura que corresponden al PJE, aunque aún no se ha designado a quien ocupe la silla de la representación del Poder Ejecutivo ni la del Legislativo. Las felicitaciones son para la magistrada Ángeles Viguerías, la jueza Verónica Padilla García, y la contadora Adriana Cristina Moreno Ramírez en calidad de secretaria. Con ello el Poder Judicial cumple lo señalado en la reforma judicial y no es que no pueda avanzar en asuntos pendientes con la actual integración pero extraña que en dos de los tres poderes le hagan el “fuchi” a ocupar espacios que son de trascendental importancia en el sistema de administración de justicia… SI TIENE PENDIENTES en el Poder Judicial del Estado, acuda hoy mismo porque de otra forma deberá esperar hasta el lunes 6 de noviembre, debido a que se tomó la decisión de hacer puente de “muertitos”, con suspensión de labores los días 1, 2 y 3 de noviembre. Y es que el personal judicial sí se toma muy en serio las celebraciones de Día de Muertos, mientras los vivos esperan la resolución de sus expedientes y juicios, total, si ya han esperado meses, tres días qué tanto es… EN CONTRAPARTE, regresaron a labores después de un paro que se extendió por una semana, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes anticipan que continuarán laborando y protestando con actos simbólicos en las oficinas de los juzgados. Ya con el daño hecho, el PJF asumió con responsabilidad la decisión de continuar su función a la ciudadanía y atacar por la vía legal, la desaparición de los fideicomisos que operaba por cerca de 15 mil millones de pesos… UN FIASCO ha resultado la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”, en Asientos, a decir de alumnos que cursan la ingeniería en Procesos Agroalimentarios. Ellos han levantado la voz para denunciar irregularidades que afectan su experiencia educativa en esta institución. Según lo informado a la redacción, la institución está integrada por sólo cuatro maestros y un coordinador, lo que ha llevado a una nula rendición de cuentas y, como resultado, problemas para los estudiantes que asisten a esta institución que no cobra colegiatura debido a que provienen de comunidades de municipios del interior. En su denuncia comentaron que es obligación de los estudiantes adquirir borregos para sus clases prácticas, además de hacerse cargo de su alimentación y cuidados veterinarios, lo cual preocupa porque no cuentan con apoyo financiero para solventar estos gastos. Además, se ven forzados a trasladarse a diversas áreas para tomar clases, lo que les genera un gasto adicional en transporte. La falta de becas o apoyo para sus viáticos ha generado dificultades económicas para muchos de ellos. Otro problema que los estudiantes han destacado es la frecuente ausencia de profesores, lo que afecta la calidad de la educación que reciben. La falta de maestros y la inestabilidad en la programación de clases han aumentado la incertidumbre entre los estudiantes… En Sesión Extraordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, el cual asciende a la suma de 4 mil 693 millones 366 mil 083 pesos. El presidente municipal, Leo Montañez, resaltó el enfoque conservador, responsable y sensible a la economía ciudadana que se ha aplicado en la integración de este proyecto… EN EL DESFILE de alcaldes por el Congreso, llevando sus respectivas propuestas de leyes de ingresos para el próximo año, el de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz Delgadillo, aseguró que el monto contemplado representa una variación mínima no mayor al 5.3% en relación al año anterior, y aunque será complicado enfrentar los incrementos en tarifas eléctricas y disminución en presupuestos del Gobierno Federal, se pondrá toda la capacidad para sacar adelante los retos económicos… EL DE CALVILLO, Daniel Romo Urrutia, dijo que en su ley de Ingresos para el próximo año reconocen el tema de la inflación en un 4.5% y prevé un ingreso a las arcas municipales por un total de 379 millones de pesos, cerca de 40 millones de pesos más que el año que está por concluir… DESDE SAN PANCHO arribó a la sede del legislativo, la alcaldesa Margarita Gallegos Soto quien aseguró que la propuesta se estructuró con cuidado para mantener la estabilidad financiera del municipio y fomentar el desarrollo sostenible. La cifra total para 2024 se ha fijado en 358 millones 677 mil 700 pesos, marcando un aumento del 14.33% debido a la inflación. Un dato notable es que esta cifra representa un incremento significativo desde los 300 millones que se asignaron en 2023… EL ALCALDE de Asientos, José Manuel González Mota, fue cuestionado sobre su futuro político y se mostró abierto a la posibilidad de buscar la reelección en 2024. Sin embargo, enfatizó su respeto por los tiempos y las condiciones. Sobre su afiliación política, afirmó que los partidos son simplemente colores y letras, y que lo más importante es la lucha por el bienestar social y la justicia. “Les digo que en Asientos hay un “Motismo” muy marcado, hay mucha gente que nos sigue… LETICIA OLIVARES, presidenta municipal de Tepezalá, fue cuestionada sobre su reelección para el próximo año, a lo que se mostró humilde y enfocada en el deseo de servir a su comunidad. Se comprometió a seguir trabajando en proyectos importantes para el municipio y a continuar fortaleciendo la conexión entre el Gobierno local y la población…