Se lavó las manos la Coordinación de Movilidad ante el cierre de calles con motivo del maratón dominical y cientos de usuarios del transporte urbano se quedaron colgados.

Un baño de pueblo se quiso dar el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez, y se fue de visita de cortesía al PRD para reunirse con la dirigencia y demás militantes a fin de reforzar la relación y coordinación.

MILES VISITARÁN a sus muertos en las próximas 48 horas y la Coordinación Municipal de Protección Civil puso en marcha su operativo de vigilancia en los 13 panteones municipales de Aguascalientes, que durará hasta el 2 de noviembre y en el cual se estarán realizando recorridos de vigilancia en los panteones municipales para detectar riesgos que representen algún peligro para los visitantes. Indicó que se incrementará la supervisión durante los días de mayor afluencia de visitantes a los panteones de La Cruz, Los Ángeles, La Salud, La Asunción, San Marcos, en Trojes de Alonso; San Gabriel, en Los Caños; San Pedro, en Cieneguilla; San Leandro, en Salto de los Salado; de Jesús, en Peñuelas; San José, de Calvillito; San Juan, en Jaltomate; San Pablo, en Cañada Honda y Nuevo Panteón Municipal San Francisco. De igual forma, es importante que la población extreme precauciones al interior del hogar durante las próximas festividades por el Día de Muertos y no use veladoras encendidas o inciensos cerca de objetos flamables, evite prender anafres dentro del domicilio, extreme cuidados con líquidos calientes y que vigile a los menores cuando ingieran dulces. Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse a los números telefónicos 449 970 4053, 449 918 2811 y 072… Así las cosas, los que iban de sur a norte fueron bajados de las unidades en las inmediaciones de la avenida José María Chávez y recomendados a atravesar el centro a pie para tomar, del otro lado y con un segundo pago de pasaje, la otra parte del viaje que tuvieran necesidad de hacer. No había alternativa para adultos mayores, personas con discapacidad ni mucho menos para quienes traían el dinero contado. Su culpa fue pretender hacer algo en un domingo equivocado, para lo cual la autoridad no tuvo iniciativa de colaborar un poco con la población. Por cierto, el famoso servicio nocturno ha quedado a deber, porque de las rutas anunciada solamente la 41 es eficiente, otras, como las 37 y la 20, después de las 11 de la noche no se paran… trascendió entre usuarios… MUY DIGNO, el senador Juan Antonio Martín del Campo sostuvo desde el Senado de la República que, si su colega Martha Márquez Alvarado tiene pruebas sobre la presunta corrupción que impera en el municipio de Aguascalientes, “que las presente y la acompaño”. Resulta que el legislador se sintió ofendido, luego de que Martha lo acusara de ser cómplice del alcalde Leonardo Montañez Castro sobre el tema de las luminarias, en respuesta dijo que si existe corrupción las cosas no se arreglan con un punto de acuerdo, sino con pruebas. Por último le solicitó que deje el “show mediático”, pues al parecer al senador ya se le olvidó que cuando intentó ser candidato a la gubernatura se olvidó “de la amistad” y también emprendió “show mediático” contra Tere Jiménez, en fin… la doble moral… HOY DIRÍA ADIÓS el partido rosa Fuerza por México Aguascalientes; su destino se decidirá en el marco de la sesión ordinaria que llevará a cabo el Consejo General del Instituto Estatal Electoral para desahogar cinco puntos, donde el más relevante se relaciona con el proyecto de resolución respeto a la pérdida de registro de esa fuerza política emitido por la Junta Estatal Ejecutiva del propio IEE, de fecha 18 de octubre pasado… YA HAY TIRADORES y ahora, aseguran desde la dirigencia estatal del PRI que en breve se emitirá la convocatoria para que sesione el Consejo Político Estatal, con el propósito de decidir el método de elección de la nueva dirigencia. De acuerdo con Jorge Meade, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional para el proceso de elección, los primeros días de noviembre se realizará esta sesión de Consejo, por lo que previamente se reunirá con los sectores y organizaciones del partido y se visitarán los comités municipales para informar y conocer la opinión de la militancia, en el marco de los trabajos para la renovación de la dirigencia estatal del PRI, que fungirá en el cargo por cuatro años… SÓLO HAY UNA ASPIRANTE a competir el próximo 10 de noviembre en la asamblea de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes para elegir a quien habrá de presidir la nueva mesa directiva para los próximos dos años, señaló el presidente interino, Miguel Ángel Cedeño. Ella es Elizabeth Sucre del Hotel Hilton Garden. “Varios la hemos postulado, ojalá que sea ella porque trae una buena preparación con todo lo que es el proyecto de los hoteleros locales y con el comité de capacitación y eso es muy importante. Hasta el momento nada más ella es la única que se ha registrado con su planilla, aunque el día de la asamblea puede ser que alguien más pueda levantar la mano para aspirar a ser presidente o presidenta”. Indicó que una vez que se elige al nuevo dirigente de los hoteleros, el acto protocolario de toma de protesta tendrá lugar a principios de diciembre próximo… UN BAÑO DE PUEBLO se quiso dar el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro y se fue de visita de cortesía al Partido de la Revolución Democrática para reunirse con la dirigencia y demás militantes a fin de reforzar la relación y coordinación. El dirigente estatal, Iván Sánchez Nájera, subrayó que este acercamiento demuestra la buena relación que hay y el interés mutuo de continuar construyendo un proyecto de coalición exitoso. El alcalde Montañez consideró que es un buen momento para reflexionar sobre cómo van, en qué se ha avanzado y cuáles son los retos que aún se tienen por vencer, compartió algunas acciones de los 5 ejes propuestos al arranque de la administración, de los cuales la seguridad ha sido la base de todo el trabajo de gestión… SINDICATO. El secretario de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ramón García Alvizo, en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno, asistió a la Cuarta Sesión Ordinaria del año 2022 realizada en Palacio de Gobierno, dicha sesión fue convocada por Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, durante la reunión se habló del informe trimestral del IIFEA, y se presentó el Proyecto de la Ley de Ingresos de dicha dirección…