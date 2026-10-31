En Rincón de Romos, el alcalde Erick Muro Sánchez encontró cómo subir el predial 25% sin que duela tanto: repartir el incremento durante los tres años de su administración…

PUES HUBO PASARELA recaudatoria… El Salón Aquiles Elourdy recibió este viernes el desfile de alcaldes con sus leyes de Ingresos 2027 bajo el brazo y la promesa de siempre: ¡no habrá nuevos impuestos! Eso sí, los existentes vienen más gorditos. Asientos presume un ajuste del 5% en predial y licencias, mientras los demás municipios plantean aumentos de entre 4 y 5.5%. Porque la inflación, faltaba más, también cobra boleto. Jesús María encabeza las proyecciones con dos mil millones de pesos; le siguen San Francisco de los Romo y Calvillo, con más de 540 millones cada uno. Rincón calcula 459 millones; Asientos, 355; San José de Gracia, 338; Cosío, 231; y El Llano y Tepezalá, alrededor de 209 millones. Por ahora, nada de endeudamiento autorizado, aunque después podrían pedirlo. Y Jorge Delgado, alcalde de El Llano, ni apareció: mandó representantes mientras los diputados sacrificaban su viernes casi de puente. ¡Qué bonita cortesía institucional!… EN RINCÓN DE ROMOS, específicamente, el alcalde Erick Muro Sánchez encontró cómo subir el predial 25% sin que duela tanto: repartir el incremento durante los tres años de su administración. Porque, al parecer, en abonos el golpe se siente menos. “Si tú quieres que un municipio crezca, ocupa recaudar”, justificó el edil, quien proyecta ingresos por 453 millones de pesos para 2027, tres millones más que el año anterior. También contempla aumentar 0.5 puntos porcentuales el impuesto sobre traslado de dominio, además de los ajustes inflacionarios. Eso sí, promete que no habrá nuevos impuestos. Nuevos, no; pero los existentes ya encontraron cómo ponerse más robustos… POR CIERTO QUE el alcalde Erick Muro aseguró que Axel Armendáriz Silva, regidor electo que recuperó su libertad tras permanecer dos años recluido por un proceso penal federal relacionado con la posesión de un arma de fuego, no ha dado señales de querer incorporarse al Ayuntamiento. El caso estuvo acompañado de señalamientos de presunta persecución política, atribuidos a Morena Aguascalientes y relacionados con la delegación de la FGR. Por ahora, el edil asegura que no ha recibido aviso alguno del regidor. Así que la silla sigue esperando dueño, mientras la política municipal permanece en suspenso… EN SAN JOSÉ DE GRACIA, el turismo crece entre 70 y 80%, según presume la alcaldesa Laura Araceli González Reyes. ¿Las estadísticas? Bien, gracias. La edil calcula el auge turístico viendo autobuses, restaurantes llenos y visitantes por todas partes. Habla de 16 mil personas durante Semana Santa y cinco mil cada fin de semana, pero reconoce que no tiene cifras anteriores para comparar. Tampoco hay cuentas claras sobre la derrama económica que reciben lancheros, comerciantes y restauranteros. Así que, mientras el Ayuntamiento presume números alegres, sigue pendiente saber cuánto dinero deja realmente el turismo y cuántos empleos genera. Porque una cosa es contar turistas y otra contarlos a ojo… Y SI EN SAN JOSÉ DE GRACIA los turistas se cuentan a ojo, en la protesta del IMSS no hizo falta calculadora: apenas una veintena de trabajadores respondió a la convocatoria para marchar desde la Sección XXI hasta la delegación del Instituto. Los inconformes exigen un congreso extraordinario nacional para revisar la permanencia de Rafael Olivos al frente del sindicato y modificaciones estatutarias que, aseguran, limitan su libertad de expresión. Aunque la convocatoria local no levantó multitudes, el movimiento promete seguir dando lata en la Ciudad de México, con nuevas protestas los días 8 y 9 de noviembre. También conceden un voto de confianza al programa federal de 12 acciones en 120 días, pero sin soltar sus exigencias… MIENTRAS EN EL IMSS algunos trabajadores buscan remedio para sus males sindicales, en el Senado el panista Juan Antonio Martín del Campo presume acuerdos para combatir otros padecimientos: dengue y hepatitis. El legislador celebró que la Comisión de Salud encontrara coincidencias entre partidos, algo que suele resultar más complicado que espantar mosquitos en temporada de lluvias. Toño sostiene que la salud pública debe estar por encima de las diferencias políticas y que prevenir enfermedades requiere esfuerzos conjuntos. Ahora falta que los acuerdos salgan del recinto legislativo y lleguen a las calles, donde los mosquitos no preguntan por filiaciones partidistas antes de picar… DE LOS ACUERDOS PARA cuidar la salud pasamos a los que buscan darle vitaminas a la educación. Alejandro Monreal Dávila, director del INEPJA, viajó a la Ciudad de México para participar en una reunión nacional del INEA, donde se habló de coordinación institucional y fortalecimiento educativo. El funcionario compartió en redes sociales su asistencia al encuentro, en representación de Aguascalientes. La intención es mejorar las oportunidades para que jóvenes y adultos inicien, continúen o concluyan su educación básica. Ahora falta que tantas reuniones y fotografías se traduzcan en más personas con sus estudios terminados…