EN EL PODER JUDICIAL del Estado no pasaron un puente de Semana Santa tan cómodo, luego de que el Instituto Estatal Electoral les turnó el listado de nombres de los registros de planillas de candidaturas a alcaldías, así como a cargos de diputación local, con lo cual tuvieron que realizar las consultas entre los expedientes de asuntos penales, con el fin de que se notifique al órgano electoral si alguno de los nombrados como candidatos cuentan con alguna sentencia condenatoria por algún delito, o en su defecto, están incumpliendo en el pago de pensiones. Se antoja difícil la tarea, pero es la manera en la que el Instituto Estatal Electoral debe validar sus resoluciones… POR CIERTO QUE el Instituto Estatal Electoral ha recordado a la ciudadanía que este domingo 31 de marzo, a las 11:59 p.m., concluye el plazo para inscribirse como personal auxiliar del PREP local, de cara al proceso electoral del 2 de junio. Se busca contratar a 99 personas que colaborarán en tareas como la captura y digitalización de actas el día de la elección. Estos colaboradores recibirán capacitación previa y participarán en simulacros para asegurar la correcta ejecución de sus responsabilidades…. Los interesados pueden ingresar a la página oficial del IEE y encontraran el banner para proceder al registro… YA EN TEMAS ELECTORALES, el análisis que realiza el presidente de la Comisión de Educación del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Guillermo Hernández Duque, sobre la importancia de que los políticos no solamente estén preparados, sino que ahora se les exija un perfil de visión global e internacional, es por mucho lo deseable. Sin embargo la realidad está aún muy lejana, pues la verdad es que ni siquiera se espera que haya políticos bilingües, con conocimientos de situación política y económica de entorno global, sino que al menos tengan las nociones de la administración pública. Contra eso, nos tocan los perfiles desde los partidos políticos, que son elegidos por el compadrazgo, la afinidad de un grupo político, la incondicionalidad hacia sus jefes, y hasta los vínculos de amistad… HA SIDO OBJETO de debate en Aguascalientes el papel del Municipio en la regulación de gasolineras y gaseras. El secretario de Desarrollo Urbano Municipal, Óscar Tristán Rodríguez Godoy, afirmó que no es responsabilidad del Municipio regular la distancia y el uso de suelo de estas instalaciones. Explicó que esta tarea recae en las autoridades federales, quienes establecen normativas específicas para prevenir accidentes. Además, afirmó que hasta la fecha no ha habido accidentes relacionados con gasolineras o gaseras en el Municipio. Si bien la ausencia de incidentes hasta ahora es una buena noticia, no puede ignorarse la importancia de una regulación adecuada para salvaguardar la seguridad pública. La dependencia exclusiva de las normativas federales plantea interrogantes sobre la capacidad del municipio para responder eficazmente a los riesgos locales y proteger a sus ciudadanos… ABORDÓ LA PREOCUPACIÓN por casos de quemaduras en niños en Aguascalientes, Oscar Fabián Gutiérrez Tenorio, director general del Instituto Nacional de Prevención de Quemaduras, especialmente por líquidos calientes, para los cuales se está realizando un estudio en colaboración con la Asociación Mexicana de Quemaduras para determinar las causas y establecer estrategias de prevención, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También destacó los esfuerzos de expansión del programa a otros estados, con convenios ya establecidos en Durango, Zacatecas y Coahuila, así como la realización del Congreso Internacional en San Miguel de Allende en colaboración con la Asociación Mexicana de Quemaduras y otras organizaciones. Finalmente, Gutiérrez Tenorio alentó a las escuelas a buscar la capacitación para su personal y estudiantes, reconociendo la importancia de una acción preventiva desde temprana edad.