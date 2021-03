No durmieron anoche los taxistas, ante la expectativa de lo que publique hoy el gobierno en el Periódico Oficial del Estado respecto de la solicitud de incremento tarifario.

Israel Tagosam Salazar, en tanto, seguirá esperando una llamada del tricolor a su celular. Y es que quien se encaminaba a ser el coordinador de campaña de Blanca Rivera Rio, lloriqueó porque nadie del Revolucionario Institucional ha tenido la delicadeza de ponerse en contacto con él.

MÁS TARDÓ en llegar la información del Diario Oficial de la Federación, donde se informa a los estados y dependencias federales la inhabilitación a la empresa de Federico Arturo por dos años, que su oficina de comunicación en emitir un intento de carta-aclaración, en la que indican que "la información es falsa", y en dado caso, invitan a los interesados, a buscar datos fehacientes con su representante legal, a quien podría solicitársele la información vía correo electrónico. Pues, serán peras o manzanas, pero de que fue sancionada dicha empresa, así se marca en la publicación de ayer del Diario Oficial de la Federación y durante dos años no podrá prestar sus servicios a los estados y entidades gubernamentales. Ya después de eso, sin mayor problema podrá volver a las andadas… Las diferentes organizaciones comentaron que la autoridad ha decidido ponerle emoción y habrá que esperar, no hay más… QUE NO COMAN ANSIAS pidió ayer el superdelegado Aldo Ruiz a la población que espera su segunda dosis de la vacuna anti-COVID; aseguró que la segunda vuelta para los adultos mayores de los municipios rurales está en tiempo, de acuerdo a las diferentes marcas que han sido aplicadas en el estado y, en breve, se emitirá la calendarización correspondiente. Aclaró para todas las personas preocupadas pensando que ya se les pasó el tiempo, que esto no es verdad, ya que, de acuerdo con la marca, el biológico puede facilitar un rango de hasta 45 días después de la primera aplicación, como serían Pfizer y Sinovac, mientras que en el caso de AstraZeneca, puede alcanzar hasta los 60 o 70 días en ultracongelación sin que pierda su efectividad y sea aplicada la segunda dosis. Por otro lado, Aldo Ruiz hizo un llamado al alcalde de Jesús María, Toño Arámbula, para no dar información incorrecta sobre la aplicación de segunda dosis, porque es indispensable cuidar la información y no causar desinformación, eso no ayuda, si no sabe qué sucede en su municipio, ése es su asunto, pero no hay que mal informar a la gente. Y tiene razón, pues bastante hecho bolas trae el engrudo el superdelegado con jornadas de vacunación que a veces caminan y otras no, como para que Arámbula le ayude a aumentar la incertidumbre… LA POBREZA LABORAL en Aguascalientes y en el país creció el cuarto trimestre del año pasado a pesar de los incrementos nominales al salario mínimo de los últimos tres años, señaló el líder cromista local, Jesús Enrique Ramírez, quien detalló que a nivel nacional aumentó en 3.4% y en la entidad un 0.7% de la población ocupada que no alcanza a comprar la canasta básica. De acuerdo a las cifras del Coneval respecto de la pobreza laboral, en Aguascalientes el 34.3% de la población en general está en condiciones de pobreza laboral, esto representa una cifra aproximada de 488,983 habitantes que no tienen acceso pleno a la canasta alimentaria… PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD. El PRI y su dirigencia estatal encabezada por Antonio Lugo Morales y Leslie Atilano Tapia, presentarán hoy la planilla que encabeza Norma Guel a la presidencia municipal de Aguascalientes. Y en otro evento, también presentará la candidatura al distrito 1 federal en el que van coaligados con los partidos PAN y el PRD… Se lamentó también porque algunas personas han optado por renunciar al PRI y otras están decidiendo dejar de apoyar, como las líderes de colonia, pero ojalá -dijo-, que sigan apoyando todos porque el reto es que el PRI gane las candidaturas a las presidencias municipales, diputaciones locales y federales, aún y cuando se hayan presentado los hechos desafortunados y lamentables de cambios de la noche a la mañana. ¡Ay, Tago!… SE QUEJABAN ANTES ciudadanos e incluso algunos dirigentes de partidos, de la existencia de tantos partidos políticos y decían que debería reducirse a unas cuantas propuestas, pero ahora resulta que no, que los ciudadanos deben dar gracias de que haya 12 partidos en la contienda y que tienen de dónde elegir, como si fueran tan buenos para darse a conocer, dijo el dirigente y creador del Partido Libre de Aguascalientes, Vicente Pérez Almanza, “sería peor si no tuvieran (los ciudadanos) de dónde elegir”, y es que el tema fue la cantidad de siglas partidistas que se tendrán en las boletas electorales el próximo 6 de junio, que podría llevar a la autoridad a imprimir boletas tamaño oficio en las dos caras… EN EL CONGRESO, ayer se propuso exhortar al Instituto Aguascalentense de la Juventud para que de manera urgente instale el Consejo Estatal de la Juventud de Aguascalientes y tomen la respectiva protesta de sus integrantes, con el fin de que entren en funciones de conformidad con la normatividad correspondientes que regula sus labores y obliga su cumplimiento; asimismo se urgió atender esta omisión. También se presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el propósito de que se garantice que las sesiones del Congreso del Estado se apeguen a los Principios de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Parlamento, toda vez que Aguascalientes es la séptima entidad peor evaluada en condiciones de accesibilidad y difusión de la información pública. Igualmente, se aprobó el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, para reformar el artículo 10 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado, para modificar la periodicidad con que sesiona la Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en lugar de una vez al mes, por lo que ahora será una cada tres meses y en consecuencia, los integrantes de dicho organismo, podrán pasar más tiempo en la hamaca…