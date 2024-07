Preventivos fueron denunciados penalmente de matar a una perra tras allanar de manera ilegal, el pasado 20 de julio, un domicilio particular.

Agárrese si anda por el sur. Y es que debido a las obras en Tercer Anillo, desde ayer martes y hasta nuevo aviso, se cerrará parcialmente el cruce con Héroe de Nacozari.

RESPETO HACIA LAS CREENCIAS RELIGIOSAS pidió el Obispo JuanEspinoza Jiménez al pronunciarse sobre los actos de agravio ocurridos durante la inauguración de las Olimpiadas en París 2024, donde se burlaron de la imagen de la Última Cena. Mencionó que, aunque hubo explicaciones, percibió una intención ideológica detrás del acto. Destacó que así como muchos grupos exigen respeto, deben respetar a quienes piensan diferente. Elogió la reacción de jóvenes y franceses que manifestaron su desacuerdo con la burla y en lugar de actos de desagravio, el obispo abogó por el fortalecimiento de la fe… PREVENTIVOS FUERON DENUNCIADOSpenalmente de matar a una perra tras allanar de manera ilegal, el pasado 20 de julio, un domicilio particular. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes informó que ha iniciado una investigación interna tras la denuncia de maltrato hacia la mascota. El titular de la Secretaría, Antonio Martínez Romo, indicó que, si se determina la responsabilidad de los policías involucrados, serán sancionados conforme al Reglamento Interior de la institución. La investigación seguirá el debido proceso a través de la Comisión de Honor y Justicia. El comisario explicó que los agentes mencionados están bajo investigación y han sido suspendidos temporalmente mientras se aclaran los hechos. Subrayó que no tolerará comportamientos inadecuados dentro de la corporación. Además de la investigación interna, las autoridades ministeriales también están abordando el caso. De forma paralela, la Dirección de Asuntos Internos realiza una investigación oficiosa para asegurar una revisión exhaustiva del incidente…HACIENDO QUE TRABAJAN, los diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas del Congreso del Estado, reformaron la Ley Municipal del Estado para precisar que los informes anuales de labores de los presidentes municipales se presentarán entre el 1 y 14 de octubre los dos primeros periodos y en el último año de ejercicio, del 15 de septiembre al 14 de octubre…AGÁRRESE si anda por el sur. Y es que debido a las obras en Tercer Anillo, desde ayer martes y hasta nuevo aviso, se cerrará parcialmente el cruce con Héroe de Nacozari, en dirección norte a sur, por lo que los conductores deberán tomar precauciones, ya que la calzada norte de Tercer Anillo, entre las calles Gregorio Ruiz Velasco y Av. Julio Díaz Torre, contará con un solo carril habilitado en cada sentido. Se recomienda tomar rutas alternas para evitar congestionamientos. La Secretaría de Obras Públicas Aguascalientes supervisa estos trabajos para mejorar la infraestructura vial…AHORA BIEN, si no le queda de otra porque vive en el sector o debe pasar por ahí, tome en cuenta además que a partir de hoy habrá trabajos de mantenimiento preventivo en el Puente Bicentenario, -el servilletero de segundo anillo-, por lo que se realizarán cierres intermitentes, desde las 8:00 horas. El Gobierno Municipal sugiere tomar rutas alternas para minimizar los inconvenientes; también agradece la comprensión y colaboración…EN UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN por fue incipiente participaron brigadistas, personal y usuarios del IMSS en Aguascalientes. Fue organizado por la Unidad Interna de Protección Civil en la sede delegacional. El ejercicio involucró a 30 brigadistas y la evacuación de alrededor de 200 personas. La idea es fortalecer la cultura de protección civil mediante brigadas de Combate de Incendios, Búsqueda y Rescate, Evacuación y Primeros Auxilios. A lo largo del año se realizarán más simulacros con diversas hipótesis…CON CIFRAS EN MANO, el fenómeno de los asaltos a unidades del autotransporte de carga adquiere un nuevo matiz, al advertirse desde la Canacar que la mayoría de los robos que se registran en el país se están presentando en áreas urbanas, es decir, que también se derivan de la falta de seguridad de autoridades estatales y municipales, y por lo tanto no se le puede cargar todo el “muertito” a la Guardia Nacional, que sí debe asumir la responsabilidad de lo que ocurre en las vías federales donde estos delitos corresponden al fuero federal, pero la incidencia del fuero común, catalogada como robos a unidades en las circunscripciones de las policías municipales y estatales, también tiene una alta incidencia…QUE LA FLAMANTE Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado tenga en su haber cero expedientes y ni siquiera haya sido necesario hasta este momento realizar la instalación en pleno del órgano jurisdiccional que debe integrarse por tres magistrados, es a final de cuentas, un punto a favor pero del sistema de la justicia federal, puesto que los juzgados de distrito mantienen la hegemonía en la presentación de juicios de amparo y controversia constitucional en los asuntos que son recurridos por los justiciables sobre juicios a nivel local. Esto es muestra de que la ciudadanía confía en las resoluciones de los jueces federales y que también se puede resolver de manera rápida alguna impugnación de un acto violatorio de alguna autoridad. En contraparte, la creación de la Sala Constitucional parece ser un asunto ocioso, en el que nadie ha volteado a ver como órgano jurisdiccional para resolver alguna controversia, convierte en un punto negativo, dentro de las modificaciones legislativas que los diputados locales no pasaron por alto, ni tampoco hubo algún asesor que les advirtiera de lo impractico de su voto a favor para la creación de este órgano jurisdiccional…EL IAJU LANZÓ la aplicación Tarjeta Joven, una herramienta digital diseñada para que los jóvenes accedan de manera más eficiente a una amplia gama de beneficios y servicios. La app Tarjeta Joven permite a los usuarios solicitar programas, becas, apoyos y participar en eventos, conferencias y talleres directamente desde sus dispositivos móviles…