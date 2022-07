El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, tiene boleto asegurado para salir en la foto en la próxima visita que el Presidente Andrés Manuel López Obrador realice en nuestra entidad…

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, tiene boleto asegurado para salir en la foto de la próxima visita que el Presidente Andrés Manuel López Obrador realice en nuestra entidad… “AHÍ ESTAREMOS y le daremos seguimiento a las peticiones que tenemos”, mencionó el edil… ENTRE LAS DEMANDAS que tiene el municipio es que se aprieten tuercas y se modifiquen las reglas de operación en las Becas del Bienestar para que de los jóvenes de 16 a 18 años puedan tener este beneficio… EL PRIMER EDIL lamentó que “muchos de los detenidos que llegan a Justicia Municipal tienen algún problema de adicciones y no pueden entrar a estos beneficios”, aunque habrá quien piense distinto y considere que dar dinero a un jovencito adicto no es tan buena idea como el de incentivarlo para que no deje las aulas… DEL TEMA DE RECURSOS para poner “en punto” a la Avenida Siglo XXI no tiene sentido ni tocarlo, pues –según explicó- ya existe una propuesta de la gobernadora electa para la rehabilitación de esta importante vía… EN MATERIA PRESUPUESTAL, el alcalde reconoció que Gobierno Federal ha brindado recurso al municipio a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal por un monto de 156 millones de pesos… “ES RECURSO ETIQUETADO para infraestructura y parte de él lo hemos utilizado en la rehabilitación de vialidades en la zona centro”, concluyó… SIGUIENDO CON LOS ASUNTOS que se deciden desde el Palacio Nacional y afectan a la vida de los aguascalentenses, la encargada de despacho de la delegación de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila, informó a El Heraldo que para Aguascalientes se tiene proyectado la operación de 16 sucursales del Banco de Bienestar… ESTA DECISIÓN resulta tan urgente como oportuna, sobre todo si consideramos la cantidad de beneficiarios con tarjeta Bienestar que existen y si vemos las filas que se llegan a formar en el único cajero ATM con el que cuenta la sucursal ubicada a unos pasos del Parque Hidalgo… LA FUNCIONARIA FEDERAL recordó que hoy por hoy, hay siete sucursales operando en la entidad… EN LA CAPITAL se encuentran, la que mencionamos previamente, la que se encuentra sobre la avenida Belisario Domínguez –en la Insurgentes-, y la del Ojocaliente… A ESTAS TRES se suman las de Rincón de Romos, Asientos, Calvillo y Pabellón de Arteaga… COMO JESÚS MARÍA no puede quedarse fuera, sobre todo considerando el número de pobladores, Silvia Licón comentó que están en pláticas con el alcalde José Antonio Arámbula para la donación del terreno que albergará las instalaciones de una nueva sucursal en dicho municipio… EL CASO DE SAN FRANCISCO de los Romo, la alcaldesa Margarita Gallegos Soto ya les donó un terreno. “Los del ejército se encargan de hacer la construcción de los bancos. Normalmente se tardan dos meses en su edificación” explicó la representante del gobierno federal… TRATÁNDOSE DE SALUD, seguridad y medio ambiente –y en general, en todos de interés público-, los especialistas coinciden en que es mejor invertir tiempo, energía y talento en la prevención, más que en tapar pozos después de que los niños resultaron ahogados… PERO ALGUNOS insisten en concentrar sus esfuerzos, sentados en una curul y detrás de un escritorio, para armar montañas de disposiciones legales que, lamentablemente, terminan siendo letra muerta… CON UNA IDEA SIMILAR, la coordinadora de la Asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba, criticó en redes sociales el hecho de que en el Congreso del Estado los diputados hayan decidido por incrementar las sanciones de cárcel contra los feminicidios, afirmando que esta medida no va a terminar con esta problemática… “¿POR QUÉ NO INCREMENTAMOS el presupuesto de prevención? ¿Por qué no destinamos presupuesto para que todo el año las Unidades de Atención a la Violencia estén abiertas y brinden atención?… LA ACTIVISTA recordó que estos centros tuvieron que cerrar sus puertas, precisamente por falta de presupuestos… DEL MISMO MODO, apuntó que también hace falta agilizar los procesos a los que se enfrentan las víctimas y poner sobre la mesa disposiciones que abonen a la justicia reparativa. “La cárcel no es la solución cuando el sistema completo falla”, enfatizó…