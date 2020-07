Una tomada de pelo fue lo que quiso hacer el secretario de Salud, Miguel Ángel Piza Jiménez con los reporteros que dan seguimiento a los reportes diarios del Coronavirus en Aguascalientes, haciendo llegar información que bien sabe que no es la que se le ha solicitado en reiteradas ocasiones y que invariablemente molesto, se ha negado a proporcionar.

UNA TOMADA DE PELO fue lo que quiso hacer el secretario de Salud, Miguel Ángel Piza Jiménez con los reporteros que dan seguimiento a los reportes diarios del Coronavirus en Aguascalientes, haciendo llegar información que bien sabe que no es la que se le ha solicitado en reiteradas ocasiones y que invariablemente molesto, se ha negado a proporcionar. Y no se trata de secretos de Estado ni mucho menos información personal como para que el señor se sienta tan agraviado cada vez que se le recuerda que hay interés por conocer el mapa georeferenciado de la incidencia del Covid-19 en la entidad, por sectores, por colonias, sin nombres ni apellidos, solamente conocer, como sucede en diversos estados, donde se ubican los focos rojos de los contagios. La negativa ha sido reiterada y en días recientes aseguró que esa información se estaba preparando y en breve se haría llegar. Ayer se le recordó su compromiso y quedó en compartir la liga de tan preciados datos, pero el servidor público envió un par de ligas de Internet: uno emitido por el INEGI que es un visualizador analítico del Covid y el otro, un mapa preparado por el gobierno federal por municipios, ante esto quedó la duda si las peticiones no serán comprendidas, pues el único interés es difundir información sobre cuáles son los lugares, colonias, barrios, comunidades, con más contagios, y se reitera, no para exhibir a los enfermos, sino porque esto permitiría generar conciencia sobre los cuidados que podrían o deberían extremarse por zonas difíciles… POR SEGUNDA OCASIÓN EN EL MES, ayer no se reportaron decesos por coronavirus. Las que siguen, son cifras que no cuadran. Por ejemplo, se espera saber que de los pacientes graves, algunos pasaron a ser estables y en recuperación domiciliaria y de los muy graves pasaron a graves, porque pareciera imposible que de estar en esa condición se brincaran a ser estables. El comentario viene por las cifras de los pacientes graves presentados el miércoles cuando estaban 26 en el IMSS, 13 en el Hidalgo y 2 en el ISSSTE y para el jueves sólo se reportó la reducción a 8 internados en el Hidalgo; mientras que los muy graves el miércoles eran 32 en el Seguro Social, 25 en el Hidalgo y 2 en el ISSSTE, pero para ayer hubo disminución en los pacientes del Hidalgo a 23 y 1 en el ISSSTE… NUEVE DÍAS LLEVA EN CUARENTENA el presidente del Consejo de Administración del Centro Comercial Agropecuario, Gerardo Palomino Díaz, quien salió positivo a la prueba de COVID-19, por fortuna no presenta ningún síntoma y se mantiene resguardado para cuidar de sí mismo y de todos los trabajadores de ese mercado de abastos con alcance regional y nacional… BAJO LA LUPA tendrán la obra del libramiento poniente, sentenciaron los ambientalistas del Estado al dejar en claro que estarán al pendiente de que el impacto ambiental sea el menor. Antonio Pérez García hizo un llamado a Pinfra, así como al Gobierno del Estado para que no olviden que el trazo del libramiento pasa por áreas prioritarias de conservación natural, sobre todo en el municipio de Jesús María, por lo cual consideró importantísimo socializar la obra, prometiendo que activistas y profesionistas ambientales siempre van a estar disponibles para emitir la opinión y el dato técnico, pues el trazo cruza un área prioritaria para la conservación. Se trata de El Chichimeco y es importante esa evaluación porque los daños ambientales que van a tener, tienen que subsanarse y compensarse. Pérez García afirmó que si bien el Libramiento es una obra necesaria, es lamentable que se haya trazado al poniente, donde está el monumento natural del Cerro del Muerto. “Si salía más barato hacer el trazo por ahí, adelante, pero considero esta etapa de planeación como un área de oportunidad para la empresa que ganó la obra y el Gobierno del Estado, que no eche en saco roto de que esta obra no va a tener impactos ambientales, porque sí los va a tener y más graves de lo que está dentro de la ciudad”… SOLOS NO VAN, reconoció el presidente del CDE del PRI, Herminio Ventura Rodríguez, al admitir que el tricolor ya analiza concretar alguna alianza con otros partidos para las elecciones del 2021, de hecho varias fuerzas pugnan por una alianza formal con miras de evitar que el próximo Congreso federal sea una aplanadora. Aunque no quiso comentar con quienes están en diálogos, según esto porque estarían revelando parte de sus estrategias para recuperar puestos de elección popular… QUE ALGUIEN EXPLIQUE por qué se organizan graduaciones de estudiantes de la Estancia de Bienestar Infantil del ISSSSPEA, en la que fueron entregados 45 certificados a igual número de alumnos que concluyeron satisfactoriamente el tercer grado de nivel preescolar, generación 2020. Y es que aun cuando el acto se haya realizado en ambiente controlado y preservando la sana distancia, los niños son puestos en riesgo cuando ellos ni se enteran de esa situación… vaya imprudencia… EN TANTO QUE EN LA DIPUTACION PERMANENTE se siguen presentando puntos de acuerdo y nuevas iniciativas de reforma, están pendientes otros temas que parecieran archivados para mejor momento, es el caso de la contrarreforma al Pin Parental en la que sí, pero no, algunos diputados y diputadas reconocieron que legislaron sobre las rodillas y ahora se requiere echar abajo algo en lo que no estaban de acuerdo y que de momento se antoja imposible revertirlo, pues a decir de los que están cabildeando, no han alcanzado aún el número de diputados para que den el voto a favor para echar abajo esa reforma de mayo pasado. Pero además, a decir del presidente de la Junta de Coordinación Política, Guillermo Alaníz, se tienen más de 200 iniciativas en trámite, bajo el análisis de las comisiones en este periodo de receso, y si bien no se tiene pensado abrir algún periodo extraordinario, de momento se trata sólo de la revisión de dichas propuestas…

