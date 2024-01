No terminan de irse aquellos que desde finales del año pasado comentaron con cara y voz de seriedad que se separarían del gabinete estatal para atender otro tipo de rutas al Senado o bien de tipo personal, y nada.

Empieza a tomarse en serio la situación de los inversionistas afectados por la estafa Yox Holding y ya pinta como un caso prioritario en la FGE, al encontrarse que una buena parte de las víctimas se mueve en el círculo rojo.

El ISSEA VA POR MÁS Y MEJORES clínicas a través de un plan de renovación y ampliación de infraestructura para 2024. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención y los servicios de salud para los residentes del estado. Incluye la rehabilitación de 21 centros de salud ya existentes y la creación de cuatro nuevas clínicas del Seguro Aguascalientes. Rubén Galaviz Tristán, director del ISSEA, detalló que las nuevas clínicas se ubicarán en San Francisco de los Romo, Calvillo, Pabellón de Arteaga y San José de Gracia, aumentando a ocho el total de clínicas de esta índole en el estado. La expansión busca mejorar la cobertura y accesibilidad de los servicios de salud en varias comunidades, especialmente en aquellas con urgentes necesidades de atención médica. Galaviz Tristán mencionó que para la remodelación de los centros de salud se han asignado 36 millones de pesos. Sin embargo, no especificó el presupuesto para las nuevas clínicas del Seguro Aguascalientes, ya que éstas se realizarán en colaboración con los presidentes municipales. El funcionario comentó que el plan también incluye intervenciones en todos los hospitales generales del estado. Añadió que éstas no serán grandes obras, pero sí incluirán mejoras en la infraestructura, tales como acondicionamientos y ampliaciones. Los trabajos empezarán este sábado en el hospital de Calvillo… NO TERMINAN DE IRSE aquellos que desde finales del año pasado comentaron con cara y voz de seriedad que se separarían del gabinete estatal para atender otro tipo de rutas, ya sea para llegar al Senado de la República, o bien, de corte personal que no combinaban con las tareas del servicio público. Que si el fin de año, que si a principios del nuevo, que si en la primera quincena, que si el día 30 y nada. Ahí está que nada mas traen alborotados a quienes se apuntaban para sucederlos, pero por lo menos hasta ayer nadie se fue y el caso es que el tema ya lo agarraron de chunga, como si las sillas que ocupan dieron lugar a bromas… A PROPÓSITO, el todavía titular de SEDECYT, Manuel Alejandro González Martínez, comentó que para este año se mantendrá la meta de generación de empleo igual que en 2023, es decir, con 12 mil puestos laborales, aunque con expectativas de alcanzar o superar las cifras alcanzadas a finales del año pasado que concluyó con 14,700 empleos. Destacó este logro como indicativo de un año positivo en términos de inversión y generación de empleo; ya para el próximo a ver a quien le toca rendir cuentas… EMPIEZA A TOMARSE EN SERIO la situación de los inversionistas afectados por la estafa Yox Holding en Aguascalientes y ya pinta como un caso prioritario en la Fiscalía General del Estado, al encontrarse que una buena parte de las víctimas se mueve en el círculo rojo al momento de que más personas se suman a la presentación de denuncias formales, aunque muchos muestran cautela porque a nadie le gusta exhibirse. La formalización de estas denuncias espera elevarse de manera exponencial, pues en una semana se pasó de una sola a más de 50 casos, al advertirse que el esquema utilizado por los defraudadores fue precisamente establecer una red de confianza en la que familiares y amigos de buena reputación se convirtieron en los promotores de boca en boca como un negocio en el que las personas de éxito no podían quedarse afuera, con un plus de exclusividad, que suele ser el gancho para generar confianza entre los interesados… UN ENCUENTRO con directivos de ABIC sostuvo el presidente municipal de Pabellón de Arteaga, Humberto Ambriz Delgadillo. Se trata de una empresa japonesa de componentes automotrices y la finalidad fue facilitar su establecimiento en el municipio. Este movimiento, que marca la expansión de la firma de 70 años en Aguascalientes, promete generar más de 250 empleos, impulsando el desarrollo económico local. Daigo Suto, presidente de ABIC, indicó el inicio de la selección de personal para sus operaciones especializadas en tubería para sistemas de aire acondicionado y calefacción de vehículos… ECONOMÍA CRIMINAL y neurocriminología serán temas torales en la segunda edición del Foro Internacional de Seguridad Pública que se llevará a cabo en esta ciudad del 22 al 24 de febrero, donde la SSPE ya trabaja en su organización. Mientras tanto, el cierre del mes en materia de delitos de alto impacto no ha resultado favorecedor por el registro de ataques armados que se consideran como “ajustes de cuentas” entre integrantes de la delincuencia organizada. Ojalá el foro internacional también procure algunas lecciones contra los homicidios dolosos, los robos domiciliarios, los de vehículos y los negocios, que son los que más se padecen aquí pues, además del aprendizaje de la Economía Criminal y la Neurocriminología, les vendría bien a nuestros policías hacer frente a lo que pega duro en la ciudad… ANDA MUY INQUIETO el dirigente local del PRD, Iván Sánchez Nájera, por las propuestas que hará el presidente López Obrador para reformar la Constitución en más de 20 artículos y que anunciará este lunes 5 de febrero. Subrayó los posibles riesgos asociados a estas reformas, recordando las complicaciones enfrentadas por iniciativas anteriores del actual gobierno. Citó como ejemplos la reforma del sistema de salud, que, a pesar de prometer altos estándares, encontró obstáculos, y la propuesta de reforma al Instituto Nacional Electoral, percibida por algunos como un intento de limitar su autonomía. Sánchez Nájera también cuestionó proyectos como el Tren Maya, cuyos costos han superado el presupuesto inicial, y la refinería de Dos Bocas, que aún no ha comenzado a producir. Estos casos se utilizan para cuestionar la factibilidad de las ambiciosas reformas propuestas por el gobierno y que no lo dejarán dormir por lo menos de aquí al próximo lunes…