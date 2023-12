Estas posiciones están casi amarradas, al grado que quienes están postulándose ya hacen promoción en ciertos sectores de los distritos, con el fin de posicionarse entre los habitantes de estas colonias…

¿Se convertirán estos anhelos en realidad? La respuesta podría estar en la capacidad de la administración para utilizar de manera efectiva los recursos, especialmente los fondos provenientes del impuesto predial…

LOS MOVIMIENTOS EN LA SEDE de Morena en Aguascalientes comienzan a acelerarse de cara a los próximos anuncios de los resultados de las encuestas de medición de popularidad para elegir a sus candidatos y candidatas en el año 2024… LO CIERTO ES QUE a nivel de diputaciones locales, estas posiciones están casi amarradas, al grado que quienes están postulándose ya hacen promoción en ciertos sectores de los distritos, con el fin de posicionarse entre los habitantes de estas colonias… SE ESPERA QUE no haya sorpresas y que sean perfiles ya consolidados, principalmente en la zona oriente de la capital, sin que haya algo de competencia por las diputaciones locales… NO HABRÁ TRES SEMANAS de vacaciones para los docentes como se llegó a registrar durante algunos ciclos escolares anteriores. En cambio, las niñas y niños retornarán a las aulas hasta el próximo día 8 de enero. En esta ocasión se programaron actividades de capacitación a personal en funciones directivas a partir del miércoles 3 de enero, y para docentes a partir del jueves 4 de enero, como parte de las acciones para capacitar sobre la implementación de la Nueva Escuela Mexicana… LA PRESIDENTA del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Irma Patricia Muñoz de León visualiza la realidad de lo que habrán de enfrentar los empresarios a partir del 2024 con efectos negativos en los ingresos esperados, derivado de los múltiples ajustes que se han presentado en materia laboral con un incremento en el pago de días de vacaciones así como cargas tributarias en las que el ISN sigue pesando. Habrá que sumar a la cuenta el pago de otros impuestos, licencias y predial. No queda de otra que apechugar… HABRÁ QUE DECIR que entre la andanada de impuestos, el tema de los dos días de descanso tendría un freno definitivo en el Congreso de la Unión y es que alguien se dio cuenta que ya era demasiada presión hacia los empresarios, y se prefirió hacer ajustes a una gradualidad que no impacte a quienes mantienen activa la economía y el empleo en este país… LA OTRA ALTERNATIVA será dejar el tema por santa paz, pues salía más caro el caldo que las albóndigas. Si bien se quedaba bien con la clase trabajadora –lo cual sin duda representa votos- también la iniciativa ponía en riesgo a numerosos impulsores del sector productivo… ESTO ES, a la vista de algunos, una muestra más de que la 4T no es tan irascible como en su momento se preveía, pues mide y sostiene los cálculos políticos y económicos… EN LA SESIÓN DEL IEE y en relación al proceso de constitución de partidos políticos locales, se aprobaron las solicitudes de ampliación del plazo para la obtención de afiliaciones en línea a través de la aplicación móvil “Apoyo Ciudadano INE”, a las asociaciones “POETAGS A.C.”, “Poder y Alternativa Social A.C.” y “Movimiento Laborista Aguascalientes A.C.”… LO ANTERIOR, debido a que en el periodo de registro de afiliaciones se presentaron problemas técnicos durante nueve días, por lo que el Consejo General determinó ampliar el plazo al 9 de enero de 2024… PARA COMPLETAR EL PROCESO de registro, cada asociación que aspire a constituirse como partido político local, debió celebrar al menos ocho asambleas municipales o doce asambleas distritales, con al menos el 0.26% del padrón electoral de la demarcación, así como una asamblea constitutiva y la afiliación de al menos 2,694 personas ciudadanas… CON EL CIERRE de las festividades decembrinas, los habitantes de la ciudad enfrentan un temor que va más allá de la melancolía de esas que llegan después de las celebraciones: la preocupación por encontrarse con contenedores rebosantes de basura debido a las notorias deficiencias en la Secretaría de Servicios Públicos en esta temporada… ESTE INCONVENIENTE RESALTA la necesidad urgente de mejorar la calidad de los servicios urbanos para el próximo año. En la temporada de propósitos, la población suele centrar sus esperanzas y anhelos en cambios significativos. En este contexto, no sorprende que la comunidad exprese su deseo colectivo para el 2024: una capital con servicios públicos eficientes y de calidad. Uno de los reclamos más sonados es la recolección de basura puntual… Y ES QUE LA ACUMULACIÓN de desechos en los contenedores es un problema visible y palpable que afecta la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Es demasiado pedir una gestión de residuos que esté a la altura de las expectativas de la capital? Otro punto clave es la calidad de las calles. Los ciudadanos anhelan vías planas sin baches que eviten daños innecesarios a sus vehículos. La seguridad vial y la comodidad de transitar por la ciudad son aspectos fundamentales que, lamentablemente, no siempre se cumplen… EN CUANTO A LA ILUMINACIÓN urbana, las quejas se centran en las luminarias que no cumplen su función, especialmente al oriente de la ciudad. Calles mal iluminadas no solo generan inseguridad, sino que también contribuyen al deterioro de la calidad de vida de los residentes… LA SOLUCIÓN A ESTOS PROBLEMAS no solo depende de la buena voluntad de los ciudadanos al expresar sus deseos para el próximo año, sino de acciones concretas por parte de las autoridades. ¿Se convertirán estos anhelos en realidad? La respuesta podría estar en la capacidad de la administración para utilizar de manera efectiva los recursos, especialmente los fondos provenientes del impuesto predial, que se espera recaudar en el próximo año…