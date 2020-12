Con reservas, por su lado, la regidora priista Citlalli Rodríguez González aprobó en lo general el presupuesto de egresos por estar desmenuzado y atender las opiniones de los ediles, pero dejó en claro su desacuerdo en dos asuntos.

UN POCO DE TODO hubo ayer en la sesión extraordinaria de Cabildo que tuvo como tema central la aprobación del Presupuesto de Egresos para el año 2021; la regidora de Morena, Berenice Romo opinó respecto de la asignación de un presupuesto para atenuar los efectos de la pandemia a favor de estudiantes que por afectación no pagaron sus colegiaturas y con ello se evitó su deserción. También destacó los recursos otorgados a favor del Instituto Municipal de la Mujer y luego aclaró que si bien no existe un plan de austeridad que permita ahorrar recursos económicos para destinarlos a la población afectada por el Covid-19, hay partidos en secretarías que no aportan un beneficio social tangible como la de Comunicación y la de Administración. Dicho lo anterior, la regidora votó en contra del proyecto de Presupuesto de Egresos 2021… CON RESERVAS, por su lado, la regidora priista Citlalli Rodríguez González aprobó en lo general el presupuesto de egresos por estar desmenuzado y atender las opiniones de los ediles, pero dejó en claro su desacuerdo en dos asuntos: el relativo al Artículo 18 referente a las dos Asociaciones público privadas (APP) por la cantidad de 222 mdp, y el capítulo 3,600 acerca de los 72 millones de pesos que se destinan a manejo de imagen. Expresó que este apartado no sufrió ningún descalabro para el ejercicio 2021…

EN CUALQUIER MOMENTO llegarán de la federación 300 millones de pesos para el desarrollo de obra pública para la construcción de pavimentos de concretos para la ciudad capital, según comentan en la Secretaria de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, donde la espera, les desespera… CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, con la finalidad de establecer las reglas que deben acatar los representantes populares que aspiren a reelegirse. En ella, plantea impedir el uso de recursos públicos para promocionar su persona mediante la gestión social, además de cancelar la recepción de la dieta y que se prohíba utilizar al personal del Poder Legislativo en actividades para su servicio; afirmó que “reelección, sí, permanencia también, pero acotado a la ética parlamentaria”… NADIE SABE PARA QUIÉN TRABAJA y como casi siempre ocurre, unos presentan las ideas e inclusive el material y mano de obra, pero siempre habrá otros más listos y con más dinero que aprovecharán la oportunidad, esto es lo que ha ocurrido con el tema del mezcal, tan llevado y traído desde que hace más de dos años, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial otorgó el reconocimiento de Denominación de Origen al mezcal de Aguascalientes. Antes, productores de maguey, –gente de campo pues–, se esmeraron por preparar tierras y reconvertir cultivos, optando muchos en plantar maguey para cuando se requiriera la materia prima y reforzar la producción de la bebida ancestral; pero como nunca falta, para pronto se acercaron varias empresarias que poco o nada sabían del mezcal y menos del maguey, y aprovecharon su posición y economía para prácticamente despojar de su proyecto a las mujeres campesinas, que con la esperanza de recibir el apoyo, confiaron en las otras que ahora van un paso adelante, tras la conformación de la Asociación de Empresarias del Mezcal, de la que quedaron fuera las campesinas que siguen en espera de atención… HASTA EL ÚLTIMO DÍA del año trabajarán los consejeros del Instituto Estatal Electoral, y este jueves sesionarán de manera ordinaria a fin de que las distintas áreas presenten sus informes respectivos. Además, será presentado el proyecto de acuerdo para la designación de las servidoras públicas que se incorporarán al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales en los cargos y puestos acreditados en el proceso de concurso público abierto, quienes tomarán protesta a la vez. También se dará a conocer el Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral concurrente ordinario 2020-2021… A 25 AÑOS de haber iniciado actividades de apoyo a las mujeres maltratadas, la Fundación Mujer Contemporánea ha logrado atender a un total de mil 300 familias dentro de su refugio. Su titular Roxana D´ Escobar, precisó que el rango de edad de las mujeres que han recibido algún tipo de ayuda es de los 15 y hasta los 60 años, algunas de ellas, analfabetas quienes incluso lograron concluir sus estudios básicos dentro del refugio; así como jóvenes adictas, embarazadas, abandonadas y con enfermedades graves. “Es claro que las violencias que vivían las mujeres hace 25 años no son las mismas que viven hoy en día, todavía hace 10 años las violencias en contra de las mujeres eran “correctivas” hoy por hoy se han vuelto “destructivas” lo que también ha significado un reto”, expresó… A ESTAS ALTURAS del ciclo escolar, todavía resulta necesario brindar a los estudiantes herramientas sobre el uso de plataformas digitales y nuevas técnicas de estudios, con el fin de mejorar sus hábitos de aprendizaje, que les garanticen un mejor aprovechamiento académico. Por ello es que la Instancia de la Juventud en Jesús María, llevó a cabo la charla “Hábitos de Estudio” en la cual participaron alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA… EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) del municipio de Rincón de Romos, revisa las bombas abastecedoras de los pozos, luego de que por el apagón registrado la tarde del pasado lunes no descartan posibles daños y en consecuencia afectaciones en el servicio de suministro para habitantes de algunas zonas de aquella demarcación. Recientemente, vecinos de la comunidad de Pabellón de Hidalgo, se quedaron varios días sin servicio debido a que la bomba se había quemado precisamente tras un incidente con la energía eléctrica, por lo que no está descartado que de nueva cuenta presenten algunas fallas en el servicio… Ayer falleció “Don Gus”, víctima de infarto. Gustavo Arturo de Alba Mora, periodista, taurino, cinéfilo, excelente crítico del séptimo arte y otros temas culturales. Durante muchos años editor de la Revista Crisol Plural, un hombre afable, culto, de buena charla, gustaba de compartir sus experiencias, sus conocimientos, sus gustos. De “Don Gus” muchos tendremos anécdotas varias, gustos compartidos, charlas interminables, buen trato; y seguramente cada uno llevaremos una parte de su alma con nosotros. Descanse en Paz, Don Gustavo de Alba…