EN EL LIMBO parece haber dejado la reforma constitucional en materia judicial al personal especializado que labora en la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado. Y es que con la creación del Tribunal de Justicia Administrativa como organismo autónomo e independiente del Poder Judicial, surge la disyuntiva si el personal administrativo de la Sala, quienes dependen laboralmente del PJE serán reubicados en alguna oficina del Palacio de Justicia o se les aprovechará con su conocimiento en el nuevo organismo jurisdiccional que arrancará de cero y requerirá presupuesto y personal propio… LO QUE QUISO DECIR el titular de la SEDRAE, Isidoro Armendáriz, fue: que a la fecha van 13 vuelos para la estimulación de lluvia desde las nubes y faltan otros 7 de acuerdo al contrato firmado con la empresa prestadora del servicio, la cual ha trabajado en los tres polígonos en que se dividió el estado que consta de un poco más de 562 mil hectáreas, cuando los expertos pidieron tres millones de hectáreas para que la lluvia pueda moverse en un territorio más grande, aunque Aguascalientes hizo un traje a la medida porque el territorio es pequeño y se puede ir el agua a otros estados… ojalá no sea el caso, aunque nadie sabe para quién trabaja. Comparó agosto del año pasado con este mes y dijo que en 2022 la precipitación sumaba 140 milímetros de lluvia y ahora casi llega a 150 mm, pero se espera que siga lloviendo; pues sí, todos esperamos eso… EN EL DOCEAVO ESTADO entre las 32 entidades federativas de México en las que se despenaliza el aborto se convierte Aguascalientes, tras finalmente aprobarse en la Suprema Corte el proyecto de resolución, que dio la razón a asociaciones civiles enfocadas en la defensa del feminismo y la protección de los derechos reproductivos de las mujeres y finalizó una intensa batalla legal. El máximo organismo judicial no habría dado margen de maniobra al Congreso del Estado para evadir el tema, porque estableció que más allá de la inaplicación, el Legislativo local debe efectuar las adecuaciones necesarias para modificar la normatividad que penaliza el aborto. ¡Ups!, a ver qué comprometerán ahora las diputadas del PAN para que sus seguidores no les hagan el feo el próximo año, pues todas ya suspiran por la reelección… ES DIFÍCIL, PUES POR UN LADO la activista Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de la Asociación Cultivando Género, recordó que el amparo que despenaliza el aborto en Aguascalientes fue presentado por las organizaciones: CECADEC, TERFU AC, Cultivando Género AC, Morras Help Morras y GIRE, advirtiendo que todas estarán monitoreando la acción legislativa a la que la Corte ordenó derogar los artículos declarados inconstitucionales antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en que se notifique la sentencia y tendrán que cumplir… EN CONTRAPARTE, el coordinador del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes, Jaime Castro Chávez, expresó su tristeza ante la resolución del maximo tribunal tras decretar la despenalización del aborto en el estado y cuestionó la coherencia de las autoridades judiciales. Calificó de incoherente legalizar el aborto mientras se buscan prohibir otras prácticas, como las corridas de toros, debido al maltrato animal. Por lo anterior, adelantó que tomarán medidas a nivel nacional y recurrirán a instancias internacionales para abordar esta preocupante situación. Aunque reconocen que la Suprema Corte tiene la última palabra, están comprometidos a luchar por sus creencias y virtudes, aun en instancias que traspasan fronteras… EN EL CONGRESO, mientras tanto, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobó el dictamen que avala la iniciativa que busca establecer el Manual del Sistema de Atención al Público en el Congreso, con el propósito de simplificar y agilizar el proceso de canalización de apoyos en gestión social solicitados por los ciudadanos… la Comisión de Movilidad Sustentable y Transporte evaluó tres propuestas para enmendar la Ley de Movilidad Estatal e incluyen fomentar la educación vial, establecer políticas ecoamigables y equitativas, regular el ruido en vehículos públicos y crear un Registro Estatal de Licencias y Permisos de Manejo… La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó tres dictámenes que modifican la Constitución del Estado. Estos cambios incluyen principios de soberanía, autonomía y legalidad, así como el derecho de la ciudadanía a acceder a empleos públicos siguiendo criterios establecidos. También se eliminó el requisito de Licenciatura en Administración para el titular del Órgano Superior de Fiscalización, permitiendo otros títulos afines. Las reformas buscan modernizar la Constitución y mejorar la eficiencia en la administración pública… eso dijeron… EL HIJO DE PABLO ESCOBAR GAVIRIA estará en Aguascalientes, ante 800 jóvenes, como parte del programa “Alejado de Riesgos” que promueve el Gobierno de la ciudad buscando obtener un diagnóstico exhaustivo sobre las condiciones que rodean el tema de las adicciones en la región, según informó Rogelio Romero Muñoz, director de Prevención de Violencias y Delincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El programa se desarrollará en 3 fases. La primera fase el próximo 5 de septiembre en el ITA, con la participación de Sebastián Marroquín, quien compartirá un testimonio sobre las consecuencias de la pertenencia a grupos de crimen organizado, en línea con el enfoque preventivo del programa. La segunda se centra en la intervención directa en 45 instituciones educativas y 5 espacios comunitarios para impactar a 4 mil jóvenes a través de actividades lúdicas y diagnósticas. La tercera fase consiste en la obtención de un diagnóstico detallado sobre la situación de consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes, a través de actividades participativas y encuestas anónimas…