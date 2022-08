Granados Roldán agradeció al actual mandatario por todo el apoyo brindado para poder realizar este proyecto y plasmar los relatos, sucesos y reflexiones reunidos en este texto…

CREMA Y NATA de la clase política aguascalentense –de varias camadas y divisas– se dio cita en la presentación editorial de “Viaje a la Memoria, un encuentro personal”, libro testimonial de Otto Granados Roldán… LOS ASISTENTES, reunidos en el mezzanine del Museo Espacio, escucharon los puntos de vista de Carlos Reyes Sahagún director del ICA, cronista del municipio capitalino y colaborador de este diario; de Raudel Ávila Solís, columnista en el Universal; de Víctor Manuel González Esparza, profesor e investigador universitario y otrora director del ICA; así como de Román Revueltas Retes, columnista de Milenio y director de Orquesta… ATENTOS A LAS PALABRAS de los presentadores, vimos funcionarios federales, estatales y municipales. No faltaron rectores de universidades, integrantes de la comunidad artística, periodística, de historiadores y politólogos locales, de los de hueso colorado… EN PRIMERA FILA, no podía faltar el gobernador Martín Orozco Sandoval, cuyo gobierno apoyó en la publicación de este proyecto en equipo con la editorial Cal y Arena… DE HECHO, Granados Roldán agradeció al actual mandatario por todo el apoyo brindado para poder realizar este proyecto y plasmar los relatos, sucesos y reflexiones reunidos en este texto en el que se recapitulan casi 40 años de servicio público y privado… EL FORMATO del encuentro y el seso de quienes hablaron frente al público hicieron que las dos horas se fueran rápido… ENTRE LOS INVITADOS que se congregaron en el recinto, se encontraban el ex alcalde Fernando Gómez Esparza, el ex secretario de finanzas, Carlos Enrique Clemente Sánchez, el actual Fiscal del estado, Jesús Figueroa Ortega, director del IEA… CONSIDERANDO la altura del autor y protagonista de este encuentro, no era de sorprender que se lograra una nutrida convocatoria… TAMPOCO SORPRENDE que Raúl González Alonso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, se expresara en la misma sintonía que el líder de la Coparmex –y que otros representantes de la iniciativa privada y del gremio de los abogados– en el sentido de considerar que ya hace falta la desaparición de la figura de Prisión Preventiva Oficiosa… EL LÍDER DE LOS EMPRESARIOS señaló que esta figura legal ha sido utilizada en su mayoría como un recurso con el que se castiga a personas inocentes, quienes durante el periodo de investigación son privadas de su libertad, a veces sin tener vela en el entierro… DIJO TAMBIÉN que esta medida se ha politizado, y, si alguien dudara de las palabras de González, basta con citar los casos de Rosario Robles y Jesús Murillo Karam, más frescos que las pantuflas de un pingüino… INTERESANTE SURTIDO de panelistas fue el que ayer protagonizó en el vestíbulo del Congreso del Estado el foro “Vida en Plenitud”… UNO DE LOS DATOS que llamaron nuestra atención fue puesto sobre la mesa por el geriatra Fernando Javier Rendón Contreras, quien señaló que actualmente Aguascalientes cuenta con 24 geriatras, siendo que hace apenas tres años la cifra era de 10 profesionistas… EL PROBLEMA, agregó, es que en nuestra entidad no hay instituciones de salud que formen geriatras, lo cual sí sucede en León, Querétaro y México, motivo por el cual ese personal está siendo “importado” de otros estados del país… SU CONFERENCIA SOBRE el “Síndrome Confusional Agudo o Delirium” atrapó la atención de los presentes. El galeno explicó que la persona que sufre este padecimiento, suele cambiar su conducta –muy frecuentemente al caer el día– y empieza a tener fantasías que confunde con la realidad, como asegurar que ve gente que ya murió… POR SI FUERA POCO, la persona no puede conciliar el sueño y presenta otros problemas fisiológicos, como deshidratación e infecciones de las vías urinarias, por lo que es necesario acudir con un especialista para que se le dé el tratamiento adecuado, ya que puede confundirse con otros padecimientos como la demencia… AFORTUNADAMENTE, y muy a pesar de quienes quisieran nadar en contra de la corriente de la historia y los derechos humanos, ya no existe terreno del quehacer humano o profesión en donde las mujeres no estén tomando la batuta… LO MISMO AL VOLANTE de una aeronave que al frente de los más importantes corporativos, ellas siguen abriéndose camino y demostrando que clasificar ocupaciones por género suena cada vez más a chiste… COMO UN RECONOCIMIENTO al trabajo de las mujeres del campo calificó el dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Aguascalientes, Carlos Estrada Valdez, el que se haya nombrado a Leticia Barrera Maldonado como nueva presidenta nacional de la CNC, que históricamente es la segunda mujer en ocupar esta responsabilidad a nivel nacional… “NOSOTROS ESTAMOS ABIERTOS y aceptamos que tanto hombres como mujeres tengan las mismas garantías y responsabilidades, ya que una mujer ha demostrado que es capaz de resolver los problemas del campo”, señaló el dirigente cenecista… ESTRADA VALDEZ destacó la trayectoria de Leticia Barrera Maldonado, una mujer que sus orígenes “están fundados y comprobados en el trabajo en el campo de su estado”, por lo que, dijo, su nombramiento es un reconocimiento a todas las mujeres del sector agrario… FINALMENTE, el dirigente cenecista de nuestro estado –quien, acompañado de los delegados aguascalentenses, participó en el congreso que tuvo lugar en Durango– dijo que se espera “consolidar las bases del sector” y conseguir que al campo lleguen los recursos que hacen falta…