Dinero será el tema toral que abordará este lunes en sesión de pleno el Instituto Estatal Electoral; analizará detalles de los recursos que podrán manejar los partidos políticos en 2021 para sus actividades, entre otras, las de sus campañas. Aunque también sería conveniente conocer el manejo que se ha dado a los recursos que les fueron asignados para sus actividades en este año.

CON SEMÁFORO NARANJA a partir de este lunes, en las dependencias federales laborará únicamente un 15% del total del personal, ello a fin de no propiciar que haya contagios o para buscar las alternativas de trabajar con más seguridad en las oficinas, según comento el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en la entidad, Normando López Meixueiro. Detalló que esta medida está siendo implementada en las 31 dependencias federales en el estado y obviamente buscando junto con los secretarios, las mejores alternativas para ir a trabajar, teniendo siempre la sana distancia y sobre todo con lo que prevén las áreas de salud, como el uso del cubrebocas y del gel antibacterial. López Meixueiro indicó que lo anterior es en base a un documento que recibieron de parte del Gobierno Federal que prevé que para el próximo 1º de octubre ya puedan regresar a laborar el 100% del personal. “Obviamente todo depende también de cómo siga el grado de la pandemia en contagios. Si ya está estable, todos regresaremos sin excepción para entonces”, indicó. Por lo pronto, dijo que, el 85% del personal restante labora en línea toda vez que no pueden parar las dependencias con las actividades en la atención a los ciudadanos…. Cada vez es menos el personal médico disponible para atender las áreas Covid en el Estado, aunado a que éste está agotado, advirtió el presidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes, Oscar Alberto Ávalos Martínez. Recalcó que cada día hay más pacientes qué atender y sigue siendo el mismo personal. Entonces la capacidad para resolver las situaciones críticas de los enfermos se va limitando conforme pasa el tiempo, incluso las horas dentro del área donde se atienden pacientes. El personal se fatiga y no piensa de la misma manera, “cuesta más trabajo con fatiga, tomar mejores decisiones”. Detalló que en el área donde está, hay solamente 5 médicos capacitados con un equipo de apoyo muy grande para atender a unos 100 pacientes. Ante el aumento de casos, Ávalos Martínez reconoció que se ha pensado en solicitar apoyo para liberar la carga de trabajo en las instituciones públicas, toda vez que el personal y los insumos son limitados. Asimismo, dijo que desde hace un par de semanas también se integraron los estudiantes de pregrado de las licenciaturas de Medicina de las universidades para apoyarles… HISTORIA DE TERROR. Para muchas mamás, papás y abuelos, sin excluir a muchos maestros, la nueva realidad en la educación, es decir, la instrucción a distancia, se ha convertido en una verdadera pesadilla. El trabajo se ha multiplicado y veamos por qué: las mamás y los papás deben seguir trabajando para asegurar el sustento de sus hijos, pero además tienen que estar al pendiente de que los menores vean sus clases por televisión o tomen las que son virtuales; tienen que estar atentos también de las tareas y si hay un tema que no entiendan pues tratan de ponerse al día. Por si fuera poco, las amas de casa deben tener lista la comida, limpia la casa, etc, etc. En caso en el que papá y mamá trabajen jornadas largas, los abuelos deben entrar al quite, pero hace tantos años que dejaron la escuela, que la verdad poco se acuerdan de lo que aprendieron y, como Dios les da a entender, tratan de explicar a sus nietos que, en honor a la verdad, la mayoría de las veces se quedan con cara de ¿qué?… EN EL TEMA DE los alumnos, la cosa no mejora; y luego están los maestros, benditos maestros, muchos de ellos no estaban preparados para manejar las tecnologías como ahora lo tienen que hacer. Nadie estaba preparado para esto, no es culpa de nadie, la pandemia del COVID-19 llegó sin avisar, nadie la esperaba. DINERO será el tema toral que abordará este lunes en sesión de pleno el Instituto Estatal Electoral; analizará detalles de los recursos que podrán manejar los partidos políticos en 2021 para sus actividades, entre otras, las de sus campañas. Aunque también sería conveniente conocer el manejo que se ha dado a los recursos que les fueron asignados para sus actividades en este año y que se les obligue a la transparencia, ya que no puede ser que solo informen que todo lo que entró a sus finanzas, “salió”, y la justificación en esta ocasión tendrá que estar bien fundamentada, sobre todo si se toma en consideración que por la pandemia del Covid-19, las actividades están muy limitadas, y si acaso los suspirantes por alguna candidatura están haciendo labor de acercamiento con sus simpatizantes; la inversión no debe ser mucha más que el gasto de suelas y sudor, no tanto de dinero. A ver qué cuentas dan… ENTRE LÁGRIMAS Y RISAS dan la nota en el PRI. Los que lloran son obviamente aquellos que su presidente Herminio Ventura y el delegado del CEN Hugo Contreras, han decidido recortar de la nómina y sacar, sin decir agua va, de las instalaciones del tricolor, justificando que ameritan los cambios para trabajar en forma, lo cual ya se habían tardado en hacer, pues hay valores entendidos de que al cambio de dirigente, éste lleva a su equipo y los que estaban, deberían entender que al salir el presidente con el que estuvieron trabajando, prácticamente también serán removidos, la situación es que muchos allí, están por chamba y no por convicción de partido, de ahí que al sentirse “desplazados” de su actividad partidista, buscan refugio en otros colores, cuando si de verdad fueran tricolores de hueso colorado, podrían hacer activismo en cualquier trinchera, pero en fin, con esos cambios hay muchos adoloridos en el PRI… LOS QUE RÍEN, lo hacen por aquello de “un gabinete rimbombante” que en la dirigencia tricolor se han dado a la tarea de crear secretarías sacadas de la manga, como la de Asuntos Migratorios, ¿será por los que migran de un partido a otro, antes y después de las elecciones?, y otra que no existía, como es una de Relaciones Públicas. Como sea, está claro que lo que buscan en el PRI es que se hable de éste, como sea…