ANTE MÁS DE 15 MIL PERSONAS dentro y fuera de la Plaza de Toros Monumental, la gobernadora Tere Jiménez presentó su primer informe de actividades al frente de la administración pública, evento que muy de acuerdo al estilo del equipo de la mandataria, se convirtió en un verdadero espectáculo en el que no se escatimó en recursos para hacer lucir la fiesta… MILES DE PULSERAS que se iluminaban automática y sincrónicamente fueron repartidas entre los asistentes, puntada que algunos consideraron excesiva, y otros, gasto innecesario. El despliegue de música y sonido no se hizo esperar… SI BIEN AL INICIO del encuentro el coso se llenó en sus tendidos, ya para la mitad del informe de labores, la gente comenzó a retirarse ya que la presentación duró más de hora y media en un formato para oyentes de mucho aguante en que la gobernadora Tere relató los logros alcanzados en los 5 ejes que se establecieron en el Plan de Desarrollo 2022-2027… NI LAS LUCES de colores en las pulseras ni la parafernalia pudieron evitar que al término del evento, alrededor de las 9:35 de la noche, la mitad de la plaza ya estuviera vacía… COMO PARTE del show, en la explanada de Expoplaza se realizó una exhibición de las diferentes dependencias y entidades del Gobierno del Estado, quienes expusieron todas las actividades, trámites y servicios que están a disposición de la ciudadanía… LOS HOMÓLOGOS de Tere Jiménez que se dieron cita en la ciudad para acompañarla fueron el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Del mismo modo, se apersonaron representantes de las Embajadas de Japón, Alemania y China; presidentes municipales de Aguascalientes y de otros estados; senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes de partidos políticos, empresarios y funcionarios federales, estatales y municipales; así como el comandante de la 14a Zona Militar, el representante de la Guardia Nacional en la entidad y el fiscal general del Estado… NO PODÍA FALTAR en esta ocasión el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien expresó su orgullo por el trabajo de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel. «Quiero felicitar a mi querida Tere Jiménez por su primer Informe de Gobierno. Muy contento, muy orgulloso de que una panista hecha desde las filas juveniles hoy esté al frente del Estado de Aguascalientes y dando tan buenos resultados”, expresó… TAMBIÉN ASISTIÓ la ex candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, quien habló de la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, a quien describió como una mujer valiente y determinada, elogiando su dedicación y amor por México. «Xóchitl Gálvez es una mujer que está aquí por amor a México y he tenido el privilegio de acompañarla casi a todas sus giras», afirmó… OTRO PERSONAJE que visitó Aguascalientes con motivo del informe fue el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, quien destacó la cohesión que están logrando entre los partidos de la coalición del PAN, PRI y PRD con la sociedad civil, subrayando que están afinando estrategias para construir los capítulos estatales del Frente Amplio por México en todas las entidades federativas del país… INDICÓ QUE EN LOS PRÓXIMOS meses, el Frente se enfocará en definir las candidaturas para las nueve gubernaturas en disputa en 2024, incluyendo la Ciudad de México, así como las senadurías y diputaciones federales en las principales ciudades del país… ZAMBRANO ENFATIZÓ que cada partido decidirá sus candidaturas utilizando sus propios mecanismos, incluso considerando la inclusión de personalidades de la sociedad civil en los espacios de representación proporcional… HORAS ANTES, durante la mañana y tras presentar su primer Informe de Gobierno al Congreso del Estado, la gobernadora Tere Jiménez ofreció una rueda de prensa, donde destacó el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de su administración para servir a los ciudadanos de Aguascalientes. Subrayó su satisfacción por estar cerca de la gente y trabajar en comunidades y colonias para brindar apoyo en diversos aspectos… ASIMISMO, la mandataria abordó la situación de los niños y adolescentes en el estado y el compromiso del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia para abordar estos desafíos… TAMBIÉN ENFATIZÓ que su Gobierno no maquilla cifras “ni nada” y comentó que se han incrementado las llegadas de niños a los orfanatos y al DIF Estatal, lo que ha requerido una atención especial y programas específicos para garantizar su bienestar… EN IDEAS DE OTRO ORDEN y acompañada por los secretarios de Gobierno, Finanzas, Planeación y Seguridad Pública, la gobernadora dijo que aquellos funcionarios que tienen el interés de postularse para el siguiente proceso electoral deben tomar la decisión pronto, porque todas las dependencias y todo el gabinete deben seguirle el ritmo…