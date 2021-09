Ayer se instaló la Comisión de Vigilancia en el Congreso, encabezada por Jaime González, quien dijo que la primera encomienda, será analizar y formular el Paquete Económico 2022, tarea que demanda completa disposición, responsabilidad y objetividad.

ANSIOSO, el alcalde electo Leonardo Montañez Castro rendirá protesta como presidente municipal de Aguascalientes en una ceremonia solemne de cabildo que se realizará en el Teatro Aguascalientes el próximo 13 de octubre, en punto de las 18:30 horas, dos días antes de que entre en funciones que sería el 15 de octubre a partir de las 00:00 horas y de esta manera tomar la responsabilidad de esta ciudad capital… PARA QUE NO DIGAN QUE NO FUE a trabajar en su primera quincena, el diputado al que ya se le autorizó licencia para ausentarse de sus funciones, José de Jesús Altamira, se ha dejado ver en las oficinas, acude a pasar lista y hasta alcanzó a ser considerado en las comisiones por fin ya integradas por completo, le tocó estar en varias de las consideradas de mayor importancia, por lo que la tarea a su sucesor tendrá que rendir frutos… Y ES QUE LOS PRIMEROS DÍAS después de rendir protesta como miembros de la LXV Legislatura, se dedicaron a acomodar oficinas y aprender el trabajo que en la mayoría de los casos desconocían, dado que casi todos por vez primera son diputados. En los hechos la ventaja es que después de 15 días, al fin se logró la conformación, no sólo de la Junta de Coordinación Política hace un par de días, sino la integración formal de las 30 comisiones que poco a poco han sido instaladas. Ayer correspondió a la de Vigilancia encabezada por Jaime González, quien dijo que la primera encomienda de esta comisión, será analizar y formular el Paquete Económico 2022, tarea que demanda completa disposición, responsabilidad y objetividad. Como todos los trabajos que se tendrán que realizar en el lapso de los tres años de la legislatura, que se espera, sea responsable como es el buen propósito de la mayoría. También fue instalada la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública que presidirá la diputada del Verde Ecologista Eugenia López Valenzuela, posición que por lo regular se deja a los diputados que emanan de las filas ecologistas, aunque se espera que en realidad represente esas causas, porque una cosa es militar en ese partido y otra que aplique el tema. Igualmente quedó instalada la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que presidirá la priista Verónica Romo Sánchez, quien en su mensaje convocó a sus compañeras de grupo, -pues serán sólo mujeres las integrantes-, a atender con esmero los asuntos legislativos inherentes a este rubro, y aseguró que será una comisión incluyente y abierta al debate, pero con respeto a las ideologías de los distintos actores de la sociedad. Por lo pronto, hoy celebrarán los diputados su tercera sesión, –la segunda ordinaria de trabajo–, la cual por cierto, será otra vez cerrada a los representantes de los medios de comunicación, según se ha advertido, y se podría permitir el acceso una vez que los miembros de la JUCOPO determinen nuevas disposiciones para si bien, no abrirlas al público en general, permitir el ingreso a reporteros y la estancia en las sesiones para dar cuenta plena del debate que se dé en el Palacio Legislativo. La esperanza es que en el transcurso de la mañana, antes de la sesión, se tengan nuevas indicaciones al respecto… QUE FALTÓ OPERACIÓN, tuvo que reconocer el dirigente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González a toro pasado del recuento donde los empleados de Nissan votaron a favor de CATEM y tras la plática que sostuvieron con los integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación admitió que hizo falta más injerencia de la Federación hacia dentro del Sindicato de Nissan para vigilar que se cuidaran los intereses de los trabajadores, así como también hizo falta el acercamiento del Sindicato hacia los trabajadores y que fue lo que se quejaron. Asimismo, consideró que lo que más influyó fue la situación económica, tras recordar que hay 3 contratos colectivos de trabajo en donde el contrato más viejo que es el de la planta A1 es el de las prestaciones más elevadas. “Eso generó inconformidad en las otras dos plantas y siento que ese fue el principal factor que influyó. Hubo muchas ofertas de mejoría salarial por parte de CATEM, ojalá que se cumpla lo ofrecido y que tengan realmente un mejor reparto de utilidades”. Apuntó que lo ocurrido en Nissan forma parte de la nueva realidad de ahora en adelante en México como parte de la reforma laboral donde para todo hay que consultar a los trabajadores. “Hay una revisión de un contrato colectivo de trabajo y hay que acompañarlo con el visto bueno de al menos el 30% de los trabajadores, es una dinámica nueva que la Ley Federal del Trabajo que nos está involucrando y que tenemos que cumplir”. Por lo pronto, reiteró que hasta el momento la CTM mantiene en su poder la titularidad de los contratos colectivos de trabajo en Nissan, hasta en tanto la Junta Federal no emita el laudo, además de que van a seguir en la lucha. “No nos los van a quitar”… CON JAIME GONZÁLEZ, el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, se reunieron ayer representantes de la Asociación Pensionados y Jubilados del ISSSSPEA por Justicia, para explicar la situación que atraviesan más de 6 mil personas, quienes reciben sus pensiones en UMAS en lugar de salarios mínimos. Su líder, Mario Rodríguez señaló que se entrevistaron en privado con el legislador en donde le sustentaron y comprobaron con documentos en mano que sus aumentos deben ser en salarios mínimos con fecha de enero de 2019 a la fecha. El representante de los pensionados y jubilados del ISSSSPEA explicó que el diputado les dijo que revisará la ley para analizar si los pensionados tienen la razón, y de ser así, pedirá al director del instituto mediante oficio que sus pensiones sean aumentadas en salarios mínimos. Mario Rodríguez dejó en claro que su lucha es apartidista y que lo único que buscan es hacer justicia para miles y miles de personas que diariamente tienen que conformarse con lo que actualmente el ISSSSPEA les quiere dar de pensión… EL PROCESO FORMAL de entrega-recepción del gobierno de la ciudad arrancó ayer en la Secretaría de Servicios Públicos municipales, cuya titular se reunió antes con la Secretaría de Finanzas para ultimar detalles de los expedientes que estaría entregando. Este jueves le seguirá el Instituto Municipal de la Mujer…