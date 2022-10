Finalmente, se concretó la llegada de René Urrutia de la Vega al equipo de colaboradores del fiscal general de Justicia, Jesús Figueroa Ortega…

SE VEÍA VENIR y se llegó a anunciar. Finalmente, se concretó la llegada de René Urrutia de la Vega al equipo de colaboradores del fiscal general de Justicia, Jesús Figueroa Ortega… ESTE INGRESO representa importantes retos y expectativas, considerando que Urrutia de la Vega ya conoce lo que significa liderar esta instancia. Sin embargo, se advierte que en los siguientes meses seguirán moviéndose las cartas en materia de la investigación judicial… DONDE LAS AGUAS tampoco dejan de moverse es en la sede local de MORENA, pues la corriente ligada a Arturo Ávila y sus agregados, como José Manuel González Mota y Luis Salazar firmaron una carta a la opinión pública con la finalidad de marcar distancia a las recientes posturas del Comité Ejecutivo Estatal que encabeza Gilberto Gutiérrez… LA GOTA QUE DERRAMÓ el vaso, o quizás la cubeta, fue el desencuentro del regidor Luis Salazar, quien, luego de la manifestación de habitantes de Infonavit Pirules por falta de agua, criticó que desde el partido que le dio el cargo cuestionaran al Ayuntamiento, mientras él mejor se dedicaba, de forma proactiva, a cargar cubetas de agua en los edificios acompañado del alcalde Leo Montañez e integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal para que la gente pudiera bañarse y lavar ante las fallas en el pozo del sector… EN LA MISIVA, los firmantes –que en lo general tienen cargos de diputación y regidurías– se dijeron firmes con la cuarta transformación y el obradorismo, rechazando que tengan que firmar una carta compromiso como se sugirió desde el Comité para que respalden su defensa al “pueblo bueno” y se alejen del conservadurismo… AQUÍ LO RARO DEL ASUNTO es que hayan logrado tener un espacio de acuerdo y entendimiento, y ahora vuelvan a retomar la naturaleza de MORENA en la entidad, que ha sido el que sus grupos de control se peleen entre ellos, pero no puedan aglutinar en un evento a los simpatizantes del presidente… EN TEMA DISTINTO, la doctora Edith Hermosillo es una de las catedráticas que se han postulado de manera formal para buscar la rectoría de la UAA, quien recientemente habría sido envuelta en un rumor sobre la incorporación de Alan Capetillo a su planilla de colaboradores… ESTO NO TENDRÍA SENTIDO y ella lo descartó de inmediato, pues habrá que recordar que el controversial abogado fue dado de baja de la institución en una polémica de señalamientos de acoso y pugna que mantiene abierta con el rector Javier Avelar González, lo que le impide participar en la vida interna de la UAA, mientras sigue dirimiendo por las redes sociales y vías legales su despido… INFORMACIÓN DE OTRO orden nos llega desde Calvillo, donde el alcalde Daniel Romo Urrutia dio a conocer que pronto estarán estrenando semáforos en importantes vías de aquella demarcación… “ERA UNA DEMANDA muy sentida de la gente por los diferentes accidentes que se han suscitado en este tramo en específico y desde años antes estaban demandándolo, y me di a la tarea de tocar puertas por todos lados. Hoy ya estamos haciendo la obra civil para poder comenzar con la instalación. Espero que a más tardar en 3 semanas estén instalados”… QUIENES SIGUEN más que instalados en revelar los giros de negocio que más quejas les representan son los funcionarios de la Profeco… EL DELEGADO en la entidad de dicha dependencia, Alejandro Salas Domínguez, dio a conocer que la lista la encabezan las empresas gestoras de crédito con 104 inconformidades… LE SIGUEN las tiendas departamentales con 90; las empresas de servicios de telecomunicaciones con 89 y los corredores de bienes raíces, inmobiliarios o constructoras con 81… SIGUIENDO CON LOS NUMERITOS, de agosto a septiembre del año en curso, en el municipio capitalino las fuerzas municipales contabilizaron 720 detenciones por delitos del fuero común y 7 mil 470 por faltas administrativas… ADEMÁS, fueron incautados 589 gramos de cannabis y 348 gramos de sustancia granulada al tacto con las características propias del “cristal”… ESTOS Y OTROS datos duros fueron expuestos por el secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, al rendir cuentas, ante la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Protección Civil del H. Ayuntamiento… EN SU INFORME de Resultados Martínez destacó que en este periodo se registró una disminución del 15% en la incidencia delictiva, específicamente en los índices de robo a casa habitación, robo a comercio y robo de vehículos… EN LO CORRESPONDIENTE a la Dirección de Policía Preventiva, Martínez Romo destacó que entre agosto y septiembre se lograron recuperar 87 vehículos… EN LO REFERENTE a la Dirección de Movilidad, el secretario de Seguridad Pública Municipal precisó que se realizaron 15 mil 091 infracciones de tránsito y se registraron 482 partes de accidentes… EL OPERATIVO ALCOHOLÍMETRO se mantuvo vigente y durante su aplicación, en el periodo referido, se detectaron 527 conductores en estado de ebriedad y 268 con aliento alcohólico…