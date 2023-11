A partir del 12 de diciembre se espera una derrama económica de 500 millones de pesos tan sólo en el sector de los burócratas federales, que en Aguascalientes suman 18 mil.

EN EL TIANGUIS NAVIDEÑO DEL JARDÍN CARPIO los vendedores están llenos de esperanza y optimismo mientras se preparan para la temporada festiva de este año. Con luces brillantes, adornos festivos y una variedad de productos para todas las edades, este emblemático tianguis se ha convertido en un punto de encuentro clave para aquellos que buscan artículos únicos y experiencias auténticas durante las celebraciones navideñas. La atmósfera festiva en el Jardín Carpio ya se puede sentir a medida que los vendedores decoran sus puestos con guirnaldas relucientes, árboles de Navidad y artículos navideños que atraen la atención de los transeúntes. A pesar de los desafíos económicos que algunos han enfrentado en los últimos tiempos, los vendedores del Tianguis Navideño del Jardín Carpio están comprometidos a brindar a los visitantes una experiencia única y asequible. Además de las tradicionales decoraciones y regalos, los compradores pueden disfrutar de una variedad de opciones para todos los bolsillos… A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE se espera una derrama económica de 500 millones de pesos tan sólo en el sector de los burócratas federales, que en Aguascalientes suman 18 mil. El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Normando López Mexueiro, dio a conocer que a partir de esa fecha viene el pago de dos quincenas, del aguinaldo y de la tarjeta de vales. “Lo que pretendemos en la FSTSE cuidando el ingreso de los trabajadores y de Aguascalientes es que la derrama económica se quede en el estado para que haya activos circulantes y siga habiendo la prosperidad que como Estado siempre ha habido”… ENTRE LOS PENDIENTES LEGISLATIVOS en el Congreso local destaca el tema de los testamentos, con miras a agilizarlos sobre todo en lo referente a los testigos, señaló el presidente del Colegio de Notarios Públicos, Xavier González Fisher. Adicionalmente, dijo que hay cuestiones relacionadas con asociaciones y sociedades civiles en cuanto a la forma de realizar sus asambleas a distancia, que está por ahí. “Ya se ha planteado con el diputado Jaime González de León, pero no hemos presentado nada formalmente”. Asimismo, dijo que ya prácticamente están cerrando el calendario, por lo que el sábado 2 de diciembre tendrá lugar su cierre del año académico, así que será para la próxima… FUE UN AMPARO, el 1083/2023 radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial de la Federal, el que levantó las cortinas de la Sala Administrativa hace una semana. Y sí, en la jurisdicción local ya lo veían venir, quizá un mensaje alertó del revés que venía en su contra y la tarde-noche del 22 de noviembre emitieron un apresurado acuerdo para reanudar los servicios en un ejercicio que más sonó a “renuncio antes que me corran”, pero que en realidad fue un palo de la justicia federal ante una mala interpretación que dio una semana de vacaciones a quienes conocen asuntos en contra del Gobierno… palabras más, palabras menos, así lo consigna el Periódico Oficial del Estado… EN OTRO INTENTO de eliminar la violencia a partir de decretos, la Comisión de Educación y Cultura del Congreso, la que preside Raúl Silva Perezchica, aprobó una reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar. Esta modificación busca crear entornos saludables y seguros en los planteles educativos. El dictamen añade, homologa y mejora conceptos relacionados con la violencia escolar, como el acoso, el bullying, el ciberbullying y el hostigamiento sexual, para evitar vacíos legales que permitan impunidad… EL ACTOR EDUARDO VERÁSTEGUI, quien busca convertirse en candidato ciudadano a la Presidencia de la República, estará este viernes de visita en Aguascalientes para impulsar la campaña de recolección de firmas que le permita obtener el registro en la contienda por parte del Instituto Nacional Electoral. Sin duda, se trata de una de las entidades en las que apuesta a obtener buenos números tomando en consideración que su postura conservadora encuentra mucha simpatía en la entidad. Para lograrlo requiere un millón de firmas, una proeza que se antoja compleja, aunque el hecho de que esté respaldado por diversas asociaciones religiosas le permitiría contar con una red bien estructurada para lograr aparecer en las boletas… NINGUNEADAS POR LA FEDERACIÓN, la directora de la Fundación Mujer Contemporánea, Roxana D’Escobar, dio a conocer que estuvo en la Ciudad de México durante dos días en la asamblea de la Red Nacional de Refugios, viendo cómo viene el año 2024 en materia de recursos para los refugios en el país, ya que hay muchas inconformidades de parte de todas las directoras de la red de refugios por la manera como se les trata a nivel federal. “Si bien el presupuesto ahí está, baja cuando las autoridades quieren. Es increíble que haya dos refugios que en noviembre a días de iniciar diciembre todavía no tengan el recurso. No es que el refugio esté haciendo malas cosas. Es que hay una línea como para recuperar dinero”… LA ZONA SUR PONIENTE de la capital del estado comienza a resentir el impacto del crecimiento demográfico de este sector, con el desarrollo habitacional de la zona de Canteras, Loma Bonita y tercer anillo, que se manifiesta en mayor tráfico vehicular, ante la expansión de nuevas viviendas. La problemática que se presenta para transitar hacia esta zona resulta cada vez más compleja ante la falta de rutas, que se complican en mayor medida, cuando surgen conflictos viales, como el más reciente, en el que se iniciaron trabajos de rehabilitación en el Boulevard Juan Pablo II por parte del Gobierno Municipal. De igual manera se presentan serias complicaciones cuando se realizan cierres por carreras atléticas en el Boulevard San Marcos, y no se diga cuando se celebran eventos masivos en la Isla San Marcos. Vecinos piden que las autoridades agilicen soluciones viales al tráfico, como la consolidación de vías alternas que están proyectadas pero no se ha iniciado su construcción. De otra manera, la zona resultará un caos vial en la medida que la urbanización de la zona avanza a pasos acelerados.