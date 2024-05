Un llamado a ejercer el voto en las elecciones del 2 de junio hizo la gobernadora Tere Jiménez. Invitó a toda la ciudadanía a expresar su voz y tomar decisiones informadas.

UNA BUENA INTENCIÓN… emanó desde el C5i estableciendo restricciones para que los niños vean contenidos inadecuados en la red social Tik Tok y evitar que sean expuestos a violencia, según anunció su directora, Michelle Olmos. La iniciativa sería plausible, si bien la propia funcionaria reconoce que los menores suelen acceder a este tipo de contenidos desde los teléfonos celulares de sus padres, por lo cual hizo un llamado a éstos para que verifiquen qué tipo de contenido observan sus hijos. Esa invitación es aún mejor, pues finalmente es responsabilidad de los padres determinar lo que se ve, y lo que no se ve, al seno de la casa. La decisión de la autoridad podría caer en una intromisión por muy noble que sea su propósito… ¿o no?… Aguascalientes es, por cierto, el primero en el país en implementar un corta fuego para evitar esos accesos, desde el 8 de mayo, refirió la funcionaria… CONDENÓ EL SECTOR EMPRESARIAL el atentado contra el candidato a alcalde por MORENA de Encarnación de Díaz, acontecido la tarde del martes. La agresión armada que se presentó contra el alcalde con licencia, Gilberto “Tito” Palomar González, y dos personas más de su equipo, por presuntos integrantes de la delincuencia organizada en el municipio vecino del estado de Jalisco, se suma a las agresiones recientes contra candidatos y pese a la cercanía de los hechos respecto a Aguascalientes, esta situación no debe generar desánimo entre la población para acudir a votar en las elecciones del próximo domingo 2 de junio, sostuvo la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Patricia Muñoz De León… UN LLAMADO a ejercer el voto en las elecciones del 2 de junio hizo la gobernadora Tere Jiménez. Invitó a toda la ciudadanía a expresar su voz y tomar decisiones informadas. Respecto al comportamiento de los servidores públicos durante este periodo electoral, aseguró que su administración ha mantenido el enfoque en sus responsabilidades, particularmente en áreas cruciales como inversiones, seguridad, salud y educación; reiteró su llamado a la responsabilidad y al respeto durante la jornada electoral, esperando que se desarrolle de manera pacífica y cívica. En cuanto a la seguridad, informó que se han realizado reuniones semanales de coordinación para asegurar una jornada ordenada. «Mañana viernes tendremos otra reunión para continuar con la coordinación necesaria entre todas las corporaciones federal, estatal y municipales», concluyó… SIN MORDERSE LA LENGUA, como va, Canadevi lanzó fuego al sostener que los municipios no tienen con qué aprovechar los terrenos que por ley les corresponde para beneficio de la población y del medio ambiente, a través de donativos de los desarrolladores de asentamientos humanos, así que es ocioso donárselos. Su presidente, Evaristo De la Torre Sifuentes, exfuncionario de gobiernos panistas, sabe bien de eso y reconoce que fue el propio Gobierno Municipal el promotor del favor completo, es decir, espacios menores, pero con infraestructura que no cueste al erario público municipal, porque no hay. Ahora bien, uno preguntaría si no hay dinero para facultades sustantivas como áreas comunes para la comunidad, por qué lo hay para atender la salud mental de la que debe encargarse el Estado, o bien, para promover el turismo, que también corresponde a otros órdenes de Gobierno. En fin, los municipios tendrán que hacer sus ajustes para que les alcance, como marca la ley, para el desarrollo de los espacios que las comunidades y el medio ambiente requieren de parte de la primera instancia de gobierno, para un desarrollo armónico y los desarrolladores de vivienda, según dijo De la Torre, acatarán el amparo contra la maestra de Max Ramírez… EN EL CONGRESO la Comisión de Movilidad y Transporte Público aprobó imponer sanciones severas a conductores que obstaculicen rampas, accesos o zonas de estacionamiento para personas con discapacidad, excepto quienes acrediten placas o tarjetón especiales… LA COMISIÓN DE SALUD y Asistencia Social avaló tres dictámenes: uno para establecer programas específicos para cada tipo de diabetes. Otro para incluir la definición de “Enfermedades Raras” y crear estrategias estatales para su diagnóstico y tratamiento. Una más para fortalecer la igualdad social y regular la asistencia social como un derecho… Las iniciativas se turnaron a la Junta de Coordinación Política para su trámite legislativo… COORDINACIÓN ESTRECHA mantiene la Cruz Roja Aguascalientes a nivel nacional, lo que ha permitido responder con eficiencia ante emergencias como lo ocurrido en el caso de un candidato en Encarnación de Díaz, Jalisco, donde se solicitó apoyo y, gracias a los convenios de colaboración existentes, se pudo brindar asistencia de manera inmediata y efectiva, destacó su delegado, Jaime Del Conde Ugarte. O bien, en el accidente de migrantes en Zacatecas, donde se vieron involucrados muchos aguascalentenses, por lo que aprovechando el libre tránsito de sus ambulancias, acudió al lugar para rescatar a los afectados, mostrando una vez más la capacidad de respuesta rápida y coordinada de la institución. Además en atención a víctimas de delitos, la CR está preparada para intervenir cuando es necesario…