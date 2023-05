Más de 1,500 familias que dependen del Mercado Terán están enfrentando pérdidas significativas debido a la disminución de clientes ocasionada por la implementación del proyecto de Eje Troncal realizado por la CMOV.

Largas y vaguedades es lo único que hay por parte de la Comisión Federal de Electricidad en el caso de los productores afectados por las alzas abruptas en las tarifas de consumo de energía eléctrica.

QUE LLEGARÁ EL BOOM de los autos eléctricos a México y a Aguascalientes a finales de año, señaló el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, quien indicó que ello está previsto para este segundo semestre, ya que entrarán al mercado vehículos de bajo costo, y para muestra el auto chino Chang Li S1 Pro con un costo de 20 mil pesos con capacidad para tres personas y que corre a un máximo de 40 kilómetros por hora, aunque aclaró que a dicho precio se le deberá sumar el costo de los intermediarios, el costo de pagar impuestos y aduanas, por lo que quizá ronde entre 60 mil y 70 mil pesos por cliente en nuestro país. Posterior a ello, dijo que también se anuncia la llegada de autos europeos con unidades de 4 plazas que correrán a 90 kilómetros por hora. “Habrá que esperar para después seleccionar qué auto nos conviene más, dado que llegará el boom de los autos eléctricos de bajo costo”… BAJO “FUEGO” se encuentra el líder estudiantil de la Federación de Estudiantes de la UAA, Ricardo González, contra quien se ha emprendido una campaña de ataques en redes sociales a sólo un día para que se realicen las elecciones de la nueva presidencia de la FEUAA. Si bien el joven estudiante se ha mantenido fuera del radar, o por lo menos dice haberlo intentado, durante el proceso electoral los embates se enfocan en el dirigente saliente. Y es que dicen que tienen las baterías enfocadas a la planilla de color naranja y que el piso no ha sido del todo parejo, pues mientras la considerada “planilla oficial” impugna todo lo relacionado con los contrincantes y los procesos prosperan, las quejas de los antagonistas apenas si se someten a un vistazo y luego se desechan por improcedentes. Al menos es lo que trasciende entre los dimes y diretes de algunos universitarios… MÁS DE 1,500 FAMILIAS que dependen del Mercado Terán están enfrentando pérdidas significativas debido a la disminución de clientes ocasionada por la implementación del proyecto de Eje Troncal realizado por la CMOV. Así lo aseguró Juan Alejandro Alba Salas, secretario general de la Unión de Locatarios del Mercado Jesús Terán A.C. Según el representante, las ventas han caído 40% debido a este proyecto estatal. Destacó que la situación se vuelve insostenible ya que tanto los clientes como los taxistas evitan ingresar a la zona, y los proveedores también se ven afectados. Además, mencionó que el trayecto desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús hasta el mercado ahora toma hasta 20 minutos, ya que el número de carriles se redujo de tres a uno. El representante de los comerciantes afirmó que el proyecto no se socializó adecuadamente con los comerciantes del Mercado Terán, Morelos, Juárez y de la calle Victoria… COMERCIANTES DE GORDITAS, por su parte, comentaron que sus ventas han disminuido 50% debido a la falta de espacios de estacionamiento. Además, señalaron que los accidentes son frecuentes en la zona, incluso el propio sacerdote de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús fue atropellado hace unos días por un veloz conductor, comentaron. También se mencionó que los fieles que buscan realizar misas para sus familiares fallecidos enfrentan dificultades, incluso para bajar ataúdes. La situación descrita muestra el impacto negativo que el proyecto de Eje Troncal ha tenido en la economía local y en la movilidad de la zona, generando preocupación entre los comerciantes y afectando a la comunidad en general… NI POR EQUIVOCACIÓN hay planes de dar marcha atrás; prueba de ello la dieron las autoridades estatales que, para “atender” a los inconformes que cerraron el paso en la 5 de Mayo, enviaron a un funcionario que nada tiene que ver con el tema, que no mostró capacidad negociadora y que con actitud altanera desoyó los argumentos de los inconformes. Ricardo Serrano ni siquiera se paró ahí, lejos está de aquella conducta amable que mostró hace tres años repartiendo gel antibacterial mano tras mano en los camiones urbanos, recién nombrado en la CMOV. Galo, seguramente, tenía cosas más importantes que hacer y no hubo respuesta para los manifestantes… URGEN NUEVOS POLICÍAS, y es que con todo y la serie de estímulos y esfuerzos como becas, aumentos de sueldo y hasta la posibilidad de acceder a una vivienda, que se trabajan desde la Secretaría de Seguridad en el Estado para sumar más cadetes a las corporaciones, la realidad de los uniformados en activo sobre la situación de violencia que permea en el país hace que el rol de guardián del orden no sea una de las tareas más atractivas para la juventud, que todo el día está escuchando y viendo la narrativa del antihéroe criminal que goza de lujos y placeres. Los datos del Censo Nacional de Seguridad Pública 2022 del INEGI colocan a Aguascalientes entre el grupo de la tabla de abajo en cantidad de elementos policiacos por mil habitantes, situándose por debajo de estados como Chiapas y Oaxaca, y muy lejos de la Ciudad de México que se posiciona en el primer lugar nacional con 3.7 policías por cada mil habitantes… Tras la exclusión de los grupos ambientalistas dentro del Consejo Directivo del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), la presidenta de Movimiento Ambiental, Guadalupe Castorena Esparza, dio a conocer que han logrado concertar una reunión con el presidente municipal, Leo Montañez, el próximo 12 de junio. Si bien se agradece la disposición a dialogar, Castorena Esparza y ​​los ambientalistas expresan que las decisiones parecen haber sido tomadas de antemano por parte de la autoridad municipal, por lo que esperan que en la reunión se pueda aclarar la situación y se brinden ideas claras y coherentes. Hasta el momento, las personas designadas por el presidente municipal para representarlo han generado confusión y no se ha percibido una dirección clara en cuanto a la problemática del agua. “Pues se le agradece, que nos tenga la fecha, pero pues ya está todo dicho. Esperamos nada más una claridad en las ideas”… LARGAS Y VAGUEDADES es lo único que hay por parte de la Comisión Federal de Electricidad en el caso de los productores afectados por las alzas abruptas en las tarifas de consumo de energía eléctrica a los usuarios de pozos agrícolas que gozaban de tarifas preferenciales, por lo que no descartan cumplir la amenaza de tomar carreteras ante la falta de respuesta de las autoridades…