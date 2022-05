Llega tarde la denuncia que anunció el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, y que interpondrán ante la Fiscalía por el tema del parque fotovoltaico y las luminarias, consideró la candidata naranja, Anayeli Muñoz.

No es delito que vengan de otros estados a apoyar a las candidatas de sus partidos, siempre y cuando no caigan en abusos prohibidos en el Código Electoral, por ello se tiene desplegado un operativo de seguridad para inhibir cualquier circunstancia que se aleje del orden normal de la elección.

LA JORNADA DIOCESANA DE LA CARIDAD se celebró ayer en Aguascalientes y el Obispo Juan Espinoza Jiménez informó que los recursos económicos que se colectaron durante las misas dominicales se destinarán para ayudar a las personas más pobres de la Diócesis, residentes de asilos, orfanatorios, prisiones y otros tantos que migran y que requieren medicinas o alimentos. También se procura a las personas necesitadas de un apoyo de formación para que aprendan algún oficio o actividad, es decir, la caridad no es sólo darles el pescado, sino enseñarlos a pescar, como suele expresarse, comentó el prelado de Aguascalientes… LLEGA TARDE la denuncia que anunció el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, y que interpondrán ante la Fiscalía por el tema del parque fotovoltaico y las luminarias, consideró la candidata naranja, Anayeli Muñoz. "Es que se dieron cuenta que como nosotros estábamos creciendo, evidentemente quisieron montarse en lo que estábamos haciendo, pero lo nuestro no fue una estrategia de campaña, ni un discurso, fue congruencia, por eso fuimos a la Fiscalía Especializada para combatir los delitos de corrupción y eso queda hoy en manos de la Fiscalía, pero sobre todo en manos del electorado que el 5 de junio tiene que decidir si quiere continuar con la corrupción o quiere un movimiento como Movimiento Ciudadano y un proyecto de futuro diferente para Aguascalientes", sostuvo… QUE DETECTARON algunos movimientos por parte de la Guardia Nacional a manera de inhibir el voto entre la gente, acusó el vocero de Tere Jiménez Esquivel, candidata de la coalición "Va por Aguascalientes. Enrique de la Torre señaló, en entrevista colectiva, que “se están haciendo muchas movilizaciones, la información exacta del número de elementos no lo tenemos, sin embargo, qué casualidad que se han registrado ciertos operativos en zonas estratégicas, sobre todo al oriente de la ciudad, cuando antes no se hacían y qué casualidad que sea en distritos en donde son coincidentemente azules”. Señaló que esto es una práctica vieja, “anteriormente ya lo habían hecho en otros estados de la República y es una manera de intimidar, inclusive en estas fechas sobrevuelan los helicópteros en otras entidades a muy baja altura de la Guardia Nacional para que la gente se asuste y no salga a votar, es decir, harán diferentes prácticas”. Indicó que los partidos políticos que integran la coalición “Va por Aguascalientes” presentarán la denuncia correspondiente ante la autoridad electoral, dado que hay algunos delitos incluso penales que se han estado cometiendo, por lo que dicha coalición procederá ante quien corresponda. “No nada más a través de las fuerzas federales, se pondrá en los próximos días una denuncia porque se tienen identificadas algunas personas perfectamente que cobran en algunas delegaciones de la Ciudad de México o en algunos otros lugares y están viniendo a hacer campaña aquí a Aguascalientes. Claro que hay intromisión del Gobierno Federal, no por nada le encargaron a una de las presidenciables a Aguascalientes, no por nada nos han aventado la cargada de diferentes funcionarios acá, claro que está interviniendo, pero aún así con todo eso, la ciudadanía ya decidió y el 5 de junio se los vamos a demostrar"… NO ES DELITO que vengan de otros estados a apoyar a las candidatas de sus partidos, siempre y cuando no caigan en abusos prohibidos en el Código Electoral, por ello se tiene desplegado un operativo de seguridad para inhibir cualquier circunstancia que se aleje del orden normal de la elección, señaló, por su parte, el presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, quien, a la vez, expresó su confianza en que se supere las cifras de la más reciente votación, que registró una participación de 50.4%, pues si bien la elección de gobernador suele tener tintes muy particulares, se espera que la gente salga de sus casas para acudir a las casillas… TUVO QUE PASAR UN MES para que el gobierno de la ciudad supiera que los daños sufridos en el mercado de Villas de Nuestra Señora de la Asunción por la fuerte tormenta de abril pasado costarán 2 millones 600 mil pesos al Municipio Capital, informó el director de Mercados del Municipio, Israel Díaz García, quien sostuvo que, para que se pueda iniciar con la reparación, fue necesario utilizar todos los recursos que se tenían contemplados para darle mantenimiento a otros mercados. Díaz García recalcó que fueron 110 los comerciantes que actualmente operan en el mercado de Villas y que se vieron afectados por las lluvias, a los que, de manera provisional, se les apoyó con algunas cubiertas adicionales para proteger sus mercancías… 25 NEGOCIOS HA SUSPENDIDO la Dirección de Regulación Sanitaria este año dedicados a la elaboración de productos lácteos por incurrir en diversas irregularidades, entre las que se encuentra el no aplicar el proceso de pasteurización de la leche que utilizan. En el 2021, se realizó la clausura definitiva de tres fábricas más por incumplir con el marco regulatorio en la materia. La supervisión se lleva a cabo en las 400 fábricas y plantas dedicadas a la elaboración de estos alimentos, como lo son leche, quesos, crema y yogurt, entre otros. La industria de los quesos artesanales es una actividad económica de tradición en Aguascalientes, pero la norma estatal obliga a todos los fabricantes a pasteurizar la leche que utilizan para la elaboración de los alimentos, sin embargo, algunos dueños se oponen a llevar a cabo este proceso porque, dicen, modifica el sabor y consistencia del producto final… TENGA CUIDADO, porque hay falsos gestores de apoyos que se ostentan como funcionarios del Municipio Capital y piden dinero a cambio de apoyos sociales. Policías municipales llevaron a cabo la detención de una persona del sexo masculino, de 30 años de edad, quien manifestó responder al nombre de Aldo Alejandro “N” por el probable delito de ejercicio indebido del servicio público, toda vez que pedía dinero a la ciudadanía a cambio de recibir apoyos sociales, como calentadores solares y tinacos. En ese sentido, se hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse sorprender por este tipo de personas que se hacen pasar por funcionarios públicos. Fueron los Ciclopolicías quienes, al encontrarse realizando un recorrido de seguridad en las calles 5 de mayo, esquina con Rivero y Gutiérrez, atendieron el reporte del C4 Municipal y se trasladaron al local 173 del Pasaje Arteaga, en donde se solicitaba ayuda debido a que una persona se encontraba pidiendo dinero a cambio de apoyos sociales…

